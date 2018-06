Wo der Sopran aufblüht

Bei wunderschönem Spätsommerwetter trafen sich dieser Tage wieder die Freunde der Kammermusik und des Gesangs im Bregenzerwald. Aus der Fülle der Liederabende seien hier vier Konzerte herausgegriffen.

Durchaus exotisch wirkte der Abend von Diana Damrau gemeinsam mit dem Harfenisten Xavier de Maistre. Schubert hat nun sicher nichts für die Harfe komponiert, doch wird sie in vielen seiner Lieder besungen. Wenn der Harfenist, der in den letzten Jahren zu einem Botschafter für sein Instrument geworden ist, den Klavierpart der Lieder von Schubert und Strauss auf seine Finger überträgt, bewundert man seine Virtuosität und die Klarheit des Spiels. Stilistisch aber ist die Schubertgruppe zu Beginn recht fragwürdig, zu manieriert und rubatoreich singt Diana Damrau. Überzeugender sind ihre Strauss-Lieder, hier blüht ihr Sopran auf, bewährt sich die intensive Zusammenarbeit von Diana Damrau und Xavier de Maistre, besonders wenn er sie auf leise wispernden Tongirlanden trägt. Atmosphärisch, zauberisch und poetisch präsentieren die Künstler dann den zweiten Teil mit französischem Programm, wo die Sängerin ganz auf Linie singt, mit der Dynamik spielt und schließlich mit einem gurrenden Schwalbenlied süßen Charme wirken lässt.

Exotisch, wenn auch auf andere Weise, war der berührende Abend von Countertenor Andreas Scholl und der Pianistin Tamar Halperin. Der Sänger mit der so weichen, individuellen Altstimme hat sein Repertoire ausgeweitet von der alten Musik hin zum klassisch-romantischen Lied und hat gemeinsam mit seiner Klavierpartnerin ein durchkomponiertes Programm mit interessanten, manchmal kühnen Übergängen geschaffen. So präsent er auf der Bühne in seiner Körpersprache und im sängerischen Ausdruck wirkt, so zurückhaltend, ja fast für sich improvisierend wirkt das Spiel seiner Frau. Trotzdem bilden sie, selbst bei mancher Phasenverschiebung im Rhythmus, eine Einheit. Scholl kommt von der alten Musik, von der Rhetorik, der Textgestaltung, was bei Haydn ganz natürlich, bei Mozarts „Veilchen“ aufregend neu, in den deutschen Volksliedern von Brahms sehr stimmig wirkt. Wunderbare Linien spannt er in „Du bist die Ruh‘“, und wenn er in „Der Tod und das Mädchen“ kurz in die Baritonlage wechselt, hat das etwas Verführerisches – ebenso wie die softe Zugabe aus der Hand eines israelischen Komponisten, die dieser für das Musikerpaar geschaffen hat.

Wie Andreas Scholl baut auch die deutsche Sopranistin Christiane Karg ihre Liedprogramme sehr bewusst und fein abgestimmt auf: Aus dem unerschöpflichen Fundus an Liebesliedern wählte sie neben Liedern von Schubert solche der Paare Robert und Clara Schumann und Gustav und Alma Mahler, was vor allem ein Licht auf die späteren, harmonisch kühnen Vertonungen von Alma Mahler warf . Getragen von den schier zauberischen Händen von Gerold Huber entfaltete die Stimme der Sopranistin ihren silbernen Schimmer: Textverständlichkeit in allen Lagen, Pianokultur, Ausstrahlung stimmen in idealer Weise zusammen, egal, ob sie von innigem Überschwang oder schmerzlichem Abschied erzählt. Ein Lichtblick selbst für die von Liederabenden verwöhnten Schubertiadebesucher!

Schaffen die einen thematische Zusammenhänge, so stellen andere einen bestimmten Dichter in den Mittelpunkt: Michael Volle wählte für sein Programm an der Seite des wie immer ungeheuer präsenten Klavierpartners Helmut Deutsch Lieder nach Texten von Friedrich Rückert. Sein großer volumenreicher Bariton mit der feinen Kopfstimme wirkte an diesem Abend etwas müde und rau – am Ende eines Festivalsommers, bei dem er in Salzburg als Hans Sachs gefeiert wurde, vielleicht verständlich. Die großen Porträts bei Mahler und Richard Strauss gestaltete er glänzend, der feinere Pinsel aber, der bei Schumann gefordert ist, wurde an diesem Abend weniger eingesetzt.