Willy-Brandt-Forum zeigt Karikaturenausstellung

Unkel (dpa) - Am 18. Dezember dieses Jahres wäre Altkanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt 100 Jahre alt geworden - für das Willy-Brandt-Forum in Unkel am Rhein ist 2013 daher ein besonderes Jahr mit einem vollen Programm.

Den Anfang macht von Freitag (11. Januar) an die Karikaturenausstellung „Man hat sich bemüht“. Sie zeigt 70 Karikaturen von mehr als 40 internationalen Künstlern über Brandt, wie das Museum mitteilte. Thematisiert werden die Amtszeiten Brandts als Regierender Bürgermeister von West-Berlin, als Bundesaußenminister, als SPD-Vorsitzender und Bundeskanzler, sein Rücktritt im Jahr 1974 und seine innerparteilichen Konflikte mit Ex-Kanzler Helmut Schmidt sowie dem damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner.

Von Ende März an gibt es eine Ausstellung unter dem Titel „Kalter Krieg - Koexistenz und kleine Schritte. Willy Brandt und die Deutschlandpolitik 1948 bis 1963“. In Unkel hatte Brandt (1913-1992) seine letzten Lebensjahre verbracht. Herzstück des Forums ist eine Rekonstruktion von Brandts privatem Arbeitszimmer.

