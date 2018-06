Willie Nelson legt „Let's face the Music and dance“ vor

80 Jahre, über den Daumen gepeilte 70 Alben, zehn Grammys – Willie Nelson ist eine Ausnahmeerscheinung im Musikgeschäft.

Wie kaum ein anderer steht er für unverfälschten Country-Sound aus den Staaten. Und zwar jenen Country, den auch Johnny Cash und Kris Kristofferson verkörpern. Gemeinsam mit den beiden und Waylon Jennings war Willie Nelson unter dem Banner „Highwaymen“ aktiv. Ähnlich familiär geht’s auf seinem neuen Album „Let's face the Music and dance“ (Sony) zu, das anlässlich seines 80. Geburtstags erschienen ist und den Auftakt zu einer Reihe von Veröffentlichungen macht. Mit seiner Schwester Bobbie Nelson und befreundeten Musikern spielt Nelson hier Songs anderer Musiker wie Irving Berlin und Frank Loesser neu ein, die teils ebenso alt sind wie der Künstler selbst. Jazzig tönt das, wenn die Musiker etwa im titelgebenden Opener sanfte Tanzrhythmen hintupfen. Die Gitarre perlt warm und cremig und so ist es die meiste Zeit auf diesem Album. Zwischendurch darf der Rock'n'Roll die Regie übernehmen („Matchbox“ von Carl Perkins). Aber die meiste Zeit über geht es hier ruhig zu, Klavier und Snare-Besen sagen sich Hallo („I Wish I Didn't Love You So“) und man hat das Gefühl, auf einer Tanzterrasse über einem See zu stehen, während Lichterketten sich auf dem Wasser spiegeln. Willie Nelson verbeugt sich vor seinen Vorbildern, man hört ihm den Respekt an, mit dem er etwa an das Django Reinhardt-Stück „Nuages“ herangeht. Eine Platte wie ein Relikt. Aber das ist Willie Nelson ja im Grunde auch.