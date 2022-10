Wie Literatur Krisen und Kriege vorhersagen soll

Krisen treffen Gesellschaften meist plötzlich und unvorbereitet. Das müsste nicht immer so sein, sagt Jürgen Wertheimer. Der Literaturwissenschaftlicher und ehemalige Professor der Universität Tübingen ist Initiator des Projekt „Cassandra“. Kriege und Krisen seien oftmals bereits vor Ausbruch in der Literatur der jeweiligen Gesellschaften aufzuspüren, erklärt der Professor. Im Interview mit Jonas Voss erklärt Wertheimer, wie es zu dieser Idee kam, wie er und sein Team arbeiten und was das Cassandra-Syndrom ist.

Was ist das Projekt Cassandra?

Der Name ist inspiriert von einer großartigen Figur der europäischen Literatur – „Cassandra“. Eine Seherin, die drohendes Unheil klar erkennt, deutlich davor warnt, aber keinen findet, der ihr Glauben schenkt. Und dies in der griechischen Antike, einer Zeit, die vor Sehern, Wahrsagern und Orakeln strotzte: den Scharlatanen glaubte man. Ihr nicht. Diese Figur steht am Beginn einer langen Traditionslinie der systematischen Unbelehrbarkeit, die ich für bemerkenswert halte. Allerdings ist nicht unser Verhaltensdefizit, sondern ihr Name negativ besetzt. Daher haben mir viele abgeraten, Cassandra als Label für unser Projekt zu nehmen. Nach meinem Verständnis ist sie aber eine absolut positive, aufgeklärte, aufklärerische Figur. Ich habe also vor rund sechs Jahren Anträge an verschiedene Ministerien gestellt, die Prognosefähigkeiten von Literatur auszuschöpfen. Positiv reagiert hat nur das Verteidigungsministerium.

Wie gehen Sie und Ihr Team bei der Suche nach Warnzeichen vor? Sie können ja unmöglich alles lesen.

Literatur ist die gespeicherte DNA unserer Kultur und umfaßt alle Lebensbereiche. Wir haben uns zunächst auf Kulturkonflikte konzentriert, seit den Bosnienkriegen – bis jetzt ein Thema von trauriger Aktualität. Literatur hat den siebten Sinn für schwelende, sich erst anbahnende Gefährdungen. Weil sie sehr genau hinschaut und keine rosarote Brille aufhat. Und weil sie Zusammenhänge kennt und nicht nur Fakten, Fakten abspult. Manche denken heute freilich: das machen doch KI und Big Data. Ich möchte davor warnen, die künstliche Intelligenz zu überschätzen. Im Moment ist eine KI einem komplexen literarischen Text nicht gewachsen. Sie versteht keine verklausulierten Emotionen, keine Ironie, keine Ambivalenzen – nichts, was den Menschen ausmacht. In unserer Arbeit geht es um Kontexte und deren Interpretation. Wir halten an der qualitativen Untersuchung fest: Wir suchen Texte in einer Mischung aus Intuition, Kompetenz und Information aus. Unsere Untersuchungsfelder erstrecken sich aktuell über den Kosovo bis in die Maghreb-Regionen und natürlich auch bis zum östlichen Rand Europas. Zu diesen Regionen haben wir Kontaktpersonen, Autoren Verlage – ein ganzes Netzwerk an „Kollaborateuren und Kollaborateurinnen“ aufgebaut. Wir beobachten bei unserer Arbeit den Buchmarkt als Ganzes. Ein Beispiel: In Bergkarabach wurde drei Monate vor dem Kriegsausbruch ein wichtiger armenischer Autor, der auch in Aserbaidschan sehr beliebt war, vom Markt ausgeschlossen. Das war ein eminentes Warnzeichen. Wenig später begann der Krieg...

Sie haben Ihr Projekt also nach der Seherin aus der griechischen Mythologie benannt, deren Warnungen kein Gehör finden. Findet Projekt Cassandra Gehör?

Wir können keine genauen Daten für eine Katastrophe nennen. Aber wie Geologen den tektonischen Untergrund, lesen wir die Tektonik des kulturellen Systems. Wir können mögliche Brüche und Eruptionen prognostizieren. Mich hat wirklich sehr irritiert, dass selbst der rasche Fall Afghanistans von der Politik als nicht vorhersehbar erklärt wurde. Dabei hätte ein Blick in die afghanische Literatur genügt, um festzustellen, welches berechtigte Mißtrauen, ja welche Verachtung dem als korrupt wahrgenommenen Westen entgegengebracht wurde. Auch welch enormes Selbstbewusstsein das afghanische Volk nach drei gewonnenen Kolonialkriegen hat. Ebenso gilt für die Ukraine, dass ein Blick in die Literatur zu mehr an Verständnis führen würde. Die Ukraine will vor allem eins: Ihre Autonomie. Wenn Sie ukrainische Autoren lesen, werden Sie immer sehen, dass die nun umkämpften Territorien von beiden Seiten, der europäischen wie der russischen, kulturell geprägt sind. Man sollte diese hybride Wirklichkeit in die Überlegungen für eine zukünftige Ukraine miteinbeziehen.

Ob wir Gehör finden? Na ja, wir erhalten beinahe tägliche Einladungen zu Tagungen und Kongressen. Man findet das Projekt apart, man flirtet mit Cassandra. Binden will man sich nicht. Auch die EU verhält sich zögerlich. Es hieß, unsere Arbeit sei zu komplex. Dabei ist dieser Kontinent doch die Inkarnation von Komplexität. Wenn man mit diesen intellektuellen Maßstäben an Europa herangeht, dann gute Nacht.

Was hindert uns daran, Warnzeichen in der Literatur wahrzunehmen?

Die Literatur wird nach wie vor nicht richtig ernst genommen – vielleicht hat man aber auch Angst vor ihr. Im Vergleich zu allen anderen Wissenschaften bietet die Literatur kein System an. Sie sagt nicht, so muss es sein. Sie sagt, so ist es. Sie macht keine Aussagen über das große Ganze, sondern geht akribisch der Geschichte von Individuen nach. Philosophie oder Religion zielen immer auf ein größeres System. Literatur kann man nicht so griffig verwenden. Ich halte das für eine Qualität, weil Literatur nur der Wahrheit verpflichtet ist. Literatur ist so nahe am Menschen, so ungeschönt, so desillusionierend, dass man da wohl den gleichen Abstand hält wie zu Cassandra.

Sie sprechen vom Cassandra-Syndrom. Was ist das?

Vielleicht eine Art „Geisteskrankeit“. Zumindest ein Defekt. Fakt ist, dass wir Menschen unheimlich schwer zu beraten sind. Ratschläge werden allenfalls unter großem Druck angenommen, siehe Klimakrise. Jeder will seine Fehler selbst machen dürfen und läßt sich extrem ungern korrigieren. „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch zeigt das sehr gut: Die Brandstifter stehen im Raum, die Bedrohung ist immanent, aber der Protagonist verdrängt das in einer Mischung aus Feigheit und Opportunismus. Letztlich wird die Bedrohung dadurch größer. Ein historisches Beispiel dafür wäre der Balkankrieg, wo man sich erst viel zu spät dazu bequemt hat, aktiv zu werden.

Der Begriff des „Syndroms“ entstand spontan, als ich auf der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen war. Dort gibt es ein literarisches Begleitprogramm und wir firmierten unter diesem Titel. Und schon sehen wir wieder das Problem: Diese Gespräche finden nicht am Tagungsort statt, sondern im Literaturhaus daneben. Ich wollte Literaten mit Politikern zusammenbringen. Leider gelang das bisher nicht – anstatt mit Politikern, spricht man dann mit interessierten Bürgern. Es geht aber auch die Politik an. Denn Literatur, klug verwendet, macht nicht ängstlich , sondern resilient und besonnen. Hat man eine gefährdende Situation bereits schreibend oder lesend mental durchgespielt, ist man gewissermaßen auf sie vorbereitet.