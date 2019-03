Wie es sich in der weltberühmten Weißenhofsiedlung in Stuttgart lebt

So etwas wie die Weißenhofsiedlung mit ihren radikal neuen Bauten hatte man in Stuttgart vor 1927 noch nie gesehen. Die Mustersiedlung entstand als Kernstück der Ausstellung „Die Wohnung“, die der Deutsche Werkbund initiiert hatte. 17 Architekten aus Deutschland, Holland, Österreich und der Schweiz sollten mit der Ausstellung Wohnideen für den modernen Großstadtmenschen präsentieren.

Die Musterhäuser – insgesamt 21 an der Zahl – enstanden in einer Rekordzeit von nur 21 Wochen. Die Architekten waren nicht nur für die äußere Erscheinung, sondern auch für die Inneneinrichtung verantwortlich. Sie experimentierten beim Bau mit verschiedenen Baumaterialien.

Mehrere hunderttausend Menschen besuchten die Ausstellung, in ihrer Radikalität polarisierte sie aber schnell. Kritiker verschmähten die Siedlung als „Araber-Dorf“. Der von den Nationalsozialisten eingesetzte Oberbürgermeister Karl Strölin bezeichnete sie als „Schandfleck Stuttgarts“. Während des Zweiten Weltkriegs und danach war die Siedlung Verfall und Zerstörung preisgegeben. Zehn Häuser wurden durch Bomben zerstört.

Erst in den 50er Jahren begann eine Phase allmählicher Wertschätzung der Siedlung. 1958 wurde sie als Kulturdenkmal unter Schutz gestellt und zwischen 1981 und 1987 grundlegend instandgesetzt. Zwei Häuser des Architekten Le Corbusier wurden 2016 zum Weltkulturerbe erklärt. Auf eine neue Phase in ihrer Geschichte steuert die Siedlung im Augenblick zu. Im vergangenen Oktober verkaufte der Bund die Siedlung an die Stadt Stuttgart. Ab April haben die Bewohner dann offiziell einen neuen Vermieter.