Wie das Netz die Fernsehwelt umkrempelt

Ob Musiklandschaft oder Anzeigenmarkt: Das Internet hat schon viele Bereiche unseres Lebens umgekrempelt. Auch die heile Fernsehwelt ist im Umbruch. Serien schauen viele immer öfter im Netz. Unternehmen wie Netflix liefern nicht nur die Plattform, sondern auch die Inhalte dazu. Doch die Fernsehsender reagieren träge auf diese Entwicklung – und laufen Gefahr, abgehängt zu werden.

Der digitale Video-Markt wächst: 2014 stieg der Umsatz nach aktuellen Zahlen des Branchendiensts DWDL auf 67 Millionen Euro (Vorjahr: 52 Millionen Euro). Die Verkäufe von DVDs und Blu-ray hingegen sind rückläufig (DVDs: 899 Millionen Euro 2014, Vorjahr: 984 Millionen Euro; Blu-ray: 405 Millionen Euro in 2014, Vorjahr: 410 Millionen Euro).

Kein Wunder, dass sich große Firmen mit guten Ideen dieses Geschäft nicht entgehen lassen wollen. 2014 haben der Online-Riese Amazon rund zwei Milliarden Dollar, der Internet-Videostreamingdienst Netflix rund drei Milliarden Dollar in neue Inhalte investiert. Das Geschäft boomt: „Rund ein Fünftel aller deutschen Onliner nutzt heute Video-on- Demand-Angebote“, heißt es bei DWDL. Für die kommenden Jahre prognostiziere die Forschungs- und Beratungsgruppe Goldmedia dem Abomodell ein jährliches Wachstum um 50 Prozent.

Fernsehsender sind unter Druck: Viele Menschen wollen fernsehen, wann es ihnen passt – und nicht auf Sendezeiten angewiesen sein. Bei ARD, ZDF und Privatsendern wie RTL äußerst sich das auch in steigenden Zugriffszahlen auf die Mediatheken, in denen man verpasste Sendungen gucken kann.

Eine Woche warten ist passé

Der Trend im Serienbereich heißt „Binge Watching“, exzessiver Konsum mehrerer Episoden oder gar Staffeln am Stück. Wer Serienfan ist, kauft sich die komplette „Season“, noch wahrscheinlicher, er schaut sie als Stream im Internet. Anbieter wie Sky, Maxdome oder Watchever präsentieren auch hierzulande erfolgreiche US-Serien wie „Game of Thrones“, „Dexter“ oder „Breaking Bad“. Dass man wie früher eine ganze Woche bis zur nächsten Episode warten muss, das umgeht der Serien-Konsument somit geschickt.

Deutschland verschläft diesen Trend. Eine bahnbrechende Internetserie aus heimischer Produktion gibt es bislang nicht. Man diskutiert lieber darüber, wo die „Tatort“-Kommissare ermitteln sollen; mit die besten Einschaltquoten hat die betuliche Krankenhaus-Soap „In aller Freundschaft“. Innovation sieht anders aus. Kai Wiesinger steht da mit seiner Webserie „Der Lack ist ab“ ziemlich allein auf weiter Flur. Noch im Frühjahr 2015 sollen die zunächst geplanten zehn Folgen laut Internetportal Filmstarts exklusiv auf der Netzplattform My Video zu sehen sein. Aber auch hier wird man wohl nichts inhaltlich Neues präsentiert bekommen: Es geht um einen in die Jahre gekommenen Grafikdesigner in der Midlife-Crisis.

Für den Erfolg der meist aus den USA und Großbritannien stammenden Serien – im Netz und im TV – gibt es mehrere Gründe. So dürfte sich die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer verringert haben. Wir bekommen viele Informationen häppchenweise serviert, haben das Gefühl, durch soziale Netzwerke immer schneller mit Neuigkeiten versorgt zu sein und auch schneller reagieren zu müssen.

Konsumenten rüsten auf

Gleichzeitig nehmen die technischen Möglichkeiten zu: Längst ist der Fernseher zur multimedialen Schaltzentrale geworden, mit entsprechenden Endgeräten kann man Streams direkt aus dem Netz verfolgen. Oder Filme mit dem Tablet auf der Couch schauen – auch wenn sich „Star Wars“ auf einem kleinen Display wohl kaum genießen lässt. Die Filmindustrie leidet unter illegalem Filmstreaming im Netz, gleichzeitig steigen die Eintrittspreise fürs Kino. Zudem rüsten die Menschen ihre Wohnzimmer auf, investieren viel Geld in Surround-Sound und Heimkino-Ausstattung.

Und gegenüber Filmen haben Serien einen ganz klaren Vorteil: Ein Charakter lässt sich über mehrere Staffeln hinweg vielschichtiger und interessanter entwickeln als in einem 90-minütigen Leinwandabenteuer. Zu solch einer Figur baut der Zuschauer eine andere Bindung auf – auch wenn der Charakter ein Anti-Held mit Schattenseiten ist.

Filme aus dem Online-Kaufhaus: Konkurrenz für Hollywood

Netflix fing 1997 ganz klassisch als Online-Videothek an, deren Firmengründer Reed Hastings und Marc Randolph anfangs sogar noch DVDs an ihre Abonnenten verschickten. Seit 2012 produziert die Firma eigene Serien.

Für die Polit-Serie „House of Cards“ holte sich Netflix den profilierten Filmemacher David Fincher („Fight Club“, „Social Network“), die Hauptrolle spielt Kevin Spacey („American Beauty“, „Die üblichen Verdächtigen“). Die Serie über Intrigen und Ränkespiele hinter den Kulissen des US-Politbetriebs hat bereits mehrere Emmys und Golden Globes gewonnen. Netflix hat über 57 Millionen registrierte Mitglieder in 50 Ländern weltweit und bietet neben Serien auch Filme und Dokumentationen an.

Amazon konnte nach Eigenproduktionen wie der Comedy-Serie „Transparent“ auch arrivierte Filmschaffende überzeugen: So wird Regie-Größe Woody Allen für die Amazon Studios eine Serie entwickeln und dabei für Drehbuch und Regie verantwortlich sein. Einen Namen hat das Projekt noch nicht, aber der Online-Riese Amazon hat laut „Filmstarts“ eine Staffel mit 30-minütigen Episoden bestellt. 2016 sollen Nutzer sie auf Prime Instant Video sehen können. Und der international erfolgreiche französische Filmemacher Jean-Pierre Jeunet („Die fabelhafte Welt der Amélie“) dreht derzeit für Amazon eine Historien-Serie über den Frauenhelden Casanova und seine Tätigkeit als Spion.

Nach den Serien will Amazon nun auch Kinofilme produzieren. Bis zu zwölf Filme pro Jahr will das Internet-Kaufhaus drehen lassen, das Budget soll zwischen fünf und 25 Millionen US-Dollar betragen.

Für Netflix will in Kürze der australische Filmregisseur Baz Luhrmann in den Ring steigen. Der 52-Jährige hat sich mit opulenten Kinofilmen wie „Moulin Rouge“ einen Namen gemacht. Er soll demnächst die 13-teilige Dramaserie „The Get Down“ auf den Bildschirm bringen. Es geht um die New Yorker Musikszene in den 1970er-Jahren.