Wickie ist kein Angsthase mehr

Schon beneidenswert, dieser Wickie: In diesem Jahr feiert er seinen 40. Geburtstag und erfährt bei der Gelegenheit eine Rund-umerneuerung. Die 78 ehemals produzierten Folgen liefen in Endlosschleife im Kinderkanal Kika. Michael Bully Herbig war mit seiner Realverfilmung ebenfalls erfolgreich. Bald werden die ersten Omas, die noch mit Wickie aufgewachsen sind, zusammen mit ihren Enkeln die Folgen anschauen.

Ein Relaunch, wie es neudeutsch so schön heißt, war also nicht übereilt. Immerhin hat auch die Biene Maja, der andere deutsche Zeichentrickklassiker, sich bereits verjüngt. Nun ist es natürlich kein leichtes Unterfangen, eine Figur, die Generationen von Fernsehzuschauern genau so und nicht anders geliebt haben, den veränderten Sehgewohnheiten der Kinder anzupassen. Ist doch die Macht der Gewohnheit eine, die nicht unterschätzt werden sollte.

Rockiger Titelsong

Doch zumindest zum Teil kann Entwarnung gegeben werden. Die Optik wurde äußerst behutsam modernisiert. Das Dorf Flake vermittelt noch immer ein behagliches Gefühl von zu Hause, trotz knalligerer Farben und 3-D-Effekten. Die Figuren bleiben, wie und was sie waren: Der tollpatschige Halvar, Wickies Vater und gleichzeitig Chef, stolpert mit mehr Krawumm durch die Welt, bleibt aber das Großmaul mit weichem Kern. Der Barde Ulme krächzt seine Balladen auf die tapferen Mannen, Snorre und Tjure klopfen sich, und Faxe bleibt ebenso naiv wie bärenstark. Ein Gewinn ist definitiv die neue Interpretation des Titelsongs „Hey, hey, Wickie“ durch die Punkband Madsen, fällt sie doch rockiger und lebendiger aus als das eher sterile Original. Dass die Folgen künftig statt 22 nur noch 12 Minuten gehen, mag man als Fan der ersten Stunde bedauern. Mit der gewohnten Beschaulichkeit ist es damit nämlich vorbei, aber das Tempo dürfte den Sehgewohnheiten der jungen Zuschauer entgegenkommen.

Alles gut also? Nicht ganz. Im Vorfeld war nur eine Folge vorab für die Presse zu sehen. Sollten aber die Filmemacher das Konzept für den neuen Wickie wie geplant umgesetzt haben, könnte der Knirps für Kinder an Glaubwürdigkeit verlieren. Denn: Wickie ist kein Angsthase mehr. Der neue Wickie muss genauso mutig sein wie die anderen Wickinger auch. Und Vater Halvar, so der verantwortliche ZDF-Redakteur Götz Brandt, wird von nun an stolz sein auf seinen Sohn, ohne Wenn und Aber. Auch dieser Konflikt wurde glattgebügelt.

Wahrscheinlich aber haben Kinder ihren Wickie gerade geliebt, weil er Angst hatte: Vor Wölfen, dem schrecklichen Sven, der Dunkelheit, einem Sturm, und, und, und…Immer war da irgendwas, das den Knirps zittern ließ wie Espenlaub. Schade, wenn es damit vorbei sein sollte. Denn gerade Kinder haben mit vielerlei Ängsten zu kämpfen – kombiniert mit dem dämlichen Gefühl, damit nicht den Erwartungen der anderen zu entsprechen. Wenn Wickie sich mit dem Zeigefinger unter der Nase rieb bis Funken sprühten und dann sein „Ich hab’s!“ rief, konnte man sicher sein, dass er mithilfe einer genialen Idee allen aus der Patsche helfen würde. Und ganz nebenbei hatte er seine Angst überwunden – oder einfach vergessen.

Nun ist Wickie immer noch der Kleine mit den rettenden Einfällen. Ein Hasenfuß hätte er aber bleiben können. Um den Kindern heute zu zeigen, dass es ganz schön cool sein kann, seine Ängste zu zeigen – und zu überwinden.

Das ZDF startet mit den neuen Wickie-Folgen am Karfreitag um 10.15 Uhr im ZDF, um 19.30 Uhr im Kika, am Samstag, Ostersonntag und Ostermontag laufen die neuen Folgen jeweils um 19 Uhr im Kika.