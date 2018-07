Wettbewerb zum Elser-Denkmal in Berlin

Berlin (dpa) - Am 21. Januar 2010 wird offiziell ein deutschlandweiter Kunstwettbewerb zu dem vom Berliner Senat geplanten Denkmal für den Hitler-Attentäter Johann Georg Elser eröffnet. Das Ergebnis soll im September 2010 vorliegen.

Das kündigte Kulturstaatssekretär André Schmitz jetzt in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Uwe Lehmann-Brauns an.

An dem Wettbewerb sollen sich „deutschlandweit die besten Künstlerinnen und Künstler“ beteiligen können. Den ersten Anstoß für ein solches Denkmal, das möglicherweise auf dem Gelände des einstigen „Führerbunkers“ unweit des Potsdamer Platzes errichtet wird, habe der Dramatiker Rolf Hochhuth („Der Stellvertreter“) gegeben, dem dafür Dank und Respekt gebühre, betonte Schmitz.

Der Schreiner Georg Elser verübte am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller ein Sprengstoffattentat auf Hitler, das der Diktator jedoch überlebte, weil er früher als geplant den Bürgerbräukeller verließ. Bei der Explosion wurden acht Menschen getötet und 63 verletzt. Elser wurde noch am Abend verhaftet und ins Konzentrationslager deportiert. Wenige Tage vor Kriegsende 1945 wurde er in Dachau ermordet.

Das in Berlin geplante Denkmal oder „Denkzeichen“ soll laut Schmitz jedoch „nicht "Schlussstein" des notwendigen gesellschaftspolitischen Diskurses sein“. Vielmehr solle es „auch nachfolgende Generationen noch für das Thema sensibilisieren und zum Nachdenken anregen“.

„Berlin wird an die Tat Georg Elsers erinnern“, hatte Schmitz schon früher betont. „Nicht nur in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße und nicht nur am Bundesinnenministerium, wo eine Bronzebüste der Ernst Freiberger-Stiftung seit 2008 an Georg Elser erinnert. Wir wollen ein eigenständiges Denkmal - ein Denkzeichen für Georg Elser - an der Stelle errichten, wo einst Hitlers Reichskanzlei stand. Es wäre dies der Ort, wo der gescheiterte Tyrannenmörder über den Tyrannen triumphiert.“ Das Geld für das Denkmal in Berlin ist laut Schmitz bereits im Doppelhaushalt 2010/2011 fest eingeplant.

In der Stadt Konstanz am Bodensee erinnert eine Porträt-Büste an Georg Elser, der in seinem früheren Wohnort noch am Abend des Attentats nur wenige Meter vor der Schweizer Grenze von deutschen Zöllnern festgenommen worden war. Der Sockel des Denkmals trägt die Inschrift: „Ich habe den Krieg verhindern wollen“. 1999 wurde eine Georg-Elser-Gedenkstätte in Königsbronn eröffnet.