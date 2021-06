Werke preisgekrönter Künstler mit Behinderung in München

„Ich komme vom Mond. Da wollte man mich nicht haben, also wurde ich am 28. 12. 1955 in einer Vollmondnacht nach Basel geschickt.“ Felix Brenner ist um keinen schrägen Spruch verlegen. Und was ihm durch den Kopf saust, wird sofort durch den Kakao gezogen. Dann veräppelt er zum Beispiel Goethes Faust und hat – ach! – so manche Nacht mit dem Kopfsalat auf dem Tisch zugebracht.

Für die Dadaisten ist Brenner tatsächlich ein paar Jahre zu spät in der Schweiz „gelandet“, in seiner Vielseitigkeit steht er der legendären Künstlerbewegung aber in nichts nach. Aufregender als die Wortspiele sind allerdings Brenners raumgreifende Bilder, die mit ihrer schieren Wucht und in ihrer überbordenden Fülle gerade im Haus der Kunst richtig sind. In mehrerlei Hinsicht.

Felix Brenner gehört zu den drei Preisträgern des Euward, das ist die wichtigste Auszeichnung für Malerei und Grafik im Kontext geistiger Behinderung. Seit 2000 vergibt die Münchner Stiftung Augustinum alle drei Jahre diesen Preis, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus ganz Europa. Beim 8. Euward haben 341 Künstler aus 22 Ländern Arbeiten eingereicht. Und die Ausstellungen sind jedes Mal ein besonders eindringliches Erlebnis.

Nach zwei Gastspielen im Buchheim Museum in Bernried hat Andrea Lissoni, der neue Direktor, diese Schau wieder ans Haus der Kunst zurückgeholt. Nicht in die Nebenkabinette, sondern in die zentralen Räume. Das ist ein Statement und dazu passt vor allem auch das Werk des Erstplatzierten Andreas Maus, der sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt.

Das geschieht in überschaubaren Formaten, doch seine Inhalte sind harter Stoff. Denn die meisten Blätter zerbersten fast vor Gewalt: Bomben, Feuer, monströse Fratzen, Foltergeräte, Konzentrationslager und immer wieder die Täter. Maus ist sich völlig im Klaren, welches Schicksal ihn im NS-Staat ereilt hätte. Darüber spricht der 1964 in Köln geborene Künstler trocken, sachlich, seine Bilder im Stil einer Graphic Novel schlagen dagegen einen exzessiven, anklagenden Ton an.

Andreas Maus ist wütend, das kann man auf Hunderten seiner Blätter nachvollziehen. Und womöglich hilft das Abarbeiten an den dunklen Kapiteln der deutschen Geschichte auch, mit der eigenen Vergangenheit fertig zu werden. Das heißt, sie quasi mit dem Kugelschreiber zu formulieren und in Hefte zu bannen. Gewalt kennt Maus aus seinen Jahren in der Jugendpsychiatrie, genauso das Nichtdazugehören.

Auch Felix Brenner hat seine Erfahrungen mit dem Ein- oder Weggesperrtsein. Schon mit 13 ist er aus einem zerrütteten Elternhaus ausgebrochen und konsumiert erstmals Drogen. Es folgen Gefängnis, intensive Phasen als Politaktivist, dann die Psychiatrie und schließlich die Obdachlosigkeit. Sein Talent wird aber auch erkannt, nach der Kunstgewerbeschule in Basel erhält er ein Stipendium und einen Atelieraufenthalt in New York. Doch Brenner muss eine regelrechte Odyssee überstehen, bis er 2001 in Altnau ankommt und dort seither eine Lithografie- und Radierwerkstatt betreiben kann.

Und nun? Seziert er seine eigene Biografie und setzt sein x-fach wiedergegebenes Konterfei neben Porträts von Philosophen, Politikern oder Wissenschaftlern. Was Brenner malt, zeichnet, tuscht, performt, fotografiert und lithografiert, ist wild und ungestüm.

Ganz eigene, leuchtende Fantasiewelten malt dagegen Kar Hang Mui. Als Kind von Migranten aus Hongkong wurde der dritte Preisträger 1989 in den Niederlanden geboren, und auf seinen Zeichnungen findet man die Skyline der chinesischen Millionenstadt genauso wie reetgedeckte Hollandhäuser oder Urwaldlandschaften voller Vögel und Schmetterlinge. Kar Hang Mui erkundet die Welt mit dem Buntstift, ungestört und unbedrängt.

Lange hat er seine Bilder zerstört. Inzwischen kommen sie in Kar Hang Muis Schublade, damit sind sie für ihn ad acta gelegt. Zu schade, wenn es dabei geblieben wäre. Selten geht man so bereichert aus einer Ausstellung.