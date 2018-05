Wer, was, wann, wo? Royale Traumhochzeit im Fernsehen

Wenn Prinz Harry und Meghan Markle am Samstag (19. Mai) heiraten, interessiert das auch viele in Deutschland. Wer nicht nach London reist, hat zumindest die Chance im Fernsehen live dabei zu sein.

Das ZDF übernimmt für die Öffentlich-Rechtlichen die Live-Berichterstattung und überträgt von 11.00 bis 14.55 Uhr die Feierlichkeiten aus Windsor unter dem Titel „Harry & Meghan - Die Traumhochzeit“.

Durch die Sendung führen nach Angaben des Senders ZDF-Royal-Moderator Norbert Lehmann, Königshaus-Expertin Julia Melchior und die ZDF-London-Korrespondentin Diana Zimmermann. Um 19.25 Uhr gibt es zum Hochzeitspaar noch ein „Leute heute spezial“ mit Karen Webb als Moderatorin. ARD-Royalexperte Rolf Seelmann-Eggebert fasst das Geschehen am Abend für das NDR Fernsehen einmal in zehn Minuten (20.15 Uhr) und einmal in 45 Minuten (21.45 Uhr) zusammen, für das Erste kommentiert er eine 45-minütige Zusammenfassung am Sonntag (13.30 Uhr)

Live aus Windsor sendet RTL von 11.00 Uhr an viereinhalb Stunden lang „Harry & Meghan - Hochzeit aus Liebe“. Dabei präsentieren Frauke Ludowig und Designer Guido Maria Kretschmer die Traumhochzeit aus Schloss Windsor. Royal-Experte Michael Begasse und Leontine Gräfin von Schmettow unterstützen sie mit Insider-Wissen aus der Welt des englischen Königshauses. Entertainer Ross Anthony vervollständigt das Team nach RTL-Angaben als Reporter. Außerdem seien Live-Schalten nach Florida zur Halbschwester von Meghan Markle geplant. Im Hauptabendprogramm ab 20.15 Uhr gibt es zusätzlich die Doku „Wie im Märchen - Die schönsten royalen Hochzeiten aller Zeiten“.

Auch n-tv überträgt von 12.00 bis 15.00 Uhr die Hochzeit und den anschließenden feierlichen Umzug live. Moderatorin Fabricia Josten berichtet aus Windsor von der Feier, n-tv-Reporter Carsten Lueb soll die Stimmung auf den Londoner Straßen einfangen. Aus dem Studio in Köln berichtet Moderatorin Mara Bergmann. Society-Expertin Jennifer Knäble und Medienexperten Peter Littger ordnen das Geschehen ein.

Der Nachrichtensender Welt begleitet die royale Hochzeit in der St. George's Chapel auf Windsor Castle mit der dreistündigen Sondersendung „Meghan und Harry - Die Traumhochzeit des Jahres“ live. Zusammen mit Studiogast und Society-Expertin Vanessa Blumhagen kommentieren die Welt-Moderatoren Felicia Pochhammer und Alexander Siemon die Zeremonie und die anschließenden Festivitäten live aus dem Studio.

Bei Phoenix ist am Tag der Hochzeit ab 14.15 Uhr ein dreistündiges Doku-Programm unter anderem über das Königshaus der Windsors geplant. Dazu gehören etwa die Dokumentationen: „Zwei Prinzen für die Krone: William und Charles von England“ und „Wie deutsch ist die Queen? Die Wurzeln des Hauses Windsor“. Um 21.45 Uhr folgt eine Doku zu königlichen Hochzeiten, die das Thema historisch angeht. Um 0.00 Uhr plant der Ereignis- und Dokumentationskanal außerdem eine Zusammenfassung der Hochzeit für alle, die bis dahin noch keine Zeit hatten oder zu später Stunde die ein oder andere Szene noch einmal sehen möchten.