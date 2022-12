Wenn Richard Wagner den Knecht Ruprecht gibt

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Weihnachten zu feiern. Für die einen ist es das Fest der Liebe und der Familie. Für die anderen eine leidige Tradition, die es irgendwie hinter sich zu bringen gilt. Manchen soll gar Alkohol dabei helfen. Wie aber gingen berühmte Personen der Zeitgeschichte damit um? Wie feierten Oskar Kokoschka oder André Gide die Ankunft des Herrn? Ein Mosaik der Feiertage.

Die Mutter des in Stavenhagen geborenen Dichters Fritz Reuter näht zu Weihnachten immer neue Kleider. Damit die passen, werden die Kinder ein paar Tage vor der Bescherung zur Anprobe bestellt. Mit verbundenen Augen, damit sie ihre Geschenke nicht sehen. Und mit dicken Handschuhen, seit Fritzens Schwester Lisette mal so schlau war, den Stoff ihres neuen Rockes zu erfühlen, was heftigen Unmut der Großmutter hervorrief: „Nu kik de Deern!“, sagte die alte Frau. „Wat de Düvel klok is! Löv, dat wöllt wi Di verspurren!“ Seitdem wurde keiner ohne Fäustlinge in die gute Stube gelassen.

Hans Christian Andersen ist 1845 extra aus Kopenhagen nach Berlin gereist, weil er der Sängerin Jenny Lind, auch bekannt als die „schwedische Nachtigall“, näherzukommen hofft. Hoffnungslos hat er sich in sie verliebt. Sie aber lebt ganz und gar für ihre Musik und lässt ihn an der ausgestreckten Hand verhungern. Einsam sitzt er nun da und träumt vom Familienfest unterm Baum. „Dabei hätte ich doch einen viel vergnügteren Weihnachtsabend verbringen können.“

Cosima Wagner macht 1869 an Heiligabend in Tribschen noch einige Besorgungen. Zuvor hat sie mit Friedrich Nietzsche das Puppentheater aufgebaut, während ihr Göttergatte Richard schon mal für den Knecht Ruprecht probt. Den gibt der Komponist am Abend dann so überzeugend mit Gebrüll, dass die Kinder ein furchtbarer Schrecken durchfährt.

Sein Kollege Emil Nolde hat sich im selben Jahr währenddessen einen lange gehegten Wunsch erfüllt und ist mit dem Dampfer unterwegs in der Südsee. Um an Heiligabend dann voller Heimweh festzustellen: „Es war uns kaum möglich, weihnachtlich zu fühlen, bei dieser Wärme. Unsere Gedanken streiften über die Meere und Weltteile hinweg zu den Stuben in der deutschen Heimat, wo funkelnd hell die Lichter brannten.“ Um immerhin ein bisschen Krippengefühl aufkommen zu lassen, stellt er seine selbst geschnitzten Holzfiguren auf den Gabentisch.

Schon als Kind muss der in Greifswald geborene Schriftsteller Hans Fallada erfahren, dass es kein reines Glück auf Erden gibt. Soll er sich doch schon am ersten Weihnachtstag hinsetzen und sich für die Geschenke bedanken. „Man kann nicht früh genug damit anfangen“, sagt der Vater mahnend. „Sie haben euch ja pünktlich zum Weihnachtsfest die Pakete gesandt, nun dankt ihnen auch pünktlich und wünscht ihnen Glück zum neuen Jahr!“ Die Dankesbriefe sind eine schreckliche Quälerei. Bis zu zwölf Stück müssen geschrieben werden! „Ich entwickelte hohe Fähigkeiten, meine Buchstaben sehr groß zu schreiben. Auch schrieb ich der ganzen Verwandtschaft den gleichen Brief, immer von der Besorgnis erfüllt, sie könnten es doch merken.“

Der homosexuelle Julien Green macht sich an Heiligabend 1932 in Paris auf, um seinen Freund André Gide zu besuchen, gleitet in der Rue Vaneau aus, schlägt mit dem Knie auf und zerreißt sich hoffnungslos die Hose. Gide verarztet ihn offenkundig mit dem größten Vergnügen. „Jedenfalls“, sagt er, als alles fertig ist, „kann sich ihr Verband nicht verschieben, weil Sie eine sehr dralle Wade haben.“

Der Einzelgänger Paul Léautaud erhält am 24. Dezember 1947 ein Weihnachtspaket von Madame Gould mit Champagner, Fleischpastete, ein fertig gebratenes Hähnchen, vier Tafeln Nougat und zwei Dosen kandierten Früchten. In seinem Tagebuch vermerkt der französische Schriftsteller: „Nun, aus Champagner mache ich mir nichts. Lieber als ein Hähnchen ist mir ein Omelett. Fleischpasteten mag ich nicht. Kandierte Früchte verabscheue ich. Nougat mag ich nicht. Ich habe wirklich Glück.“

Den ganzen ersten Weihnachtsfeiertag 1933 hat die seit sechs Jahren geschiedene Thea Sternheim frierend im Bett verbracht und Josef Roths „Hiob“ gelesen. Gegen sechs klingelt das Telefon und André Gide klagt ihr, er sei ebenso allein wie sie. Eine halbe Stunde später steht er mit einer Ananas und einer Gänseleberpastete bepackt vor der Tür. „Den ganzen Tag habe ich gefroren“, schreibt Thea Sternheim später, „plötzlich fühle ich mein Blut strömen, werfe den Pelzkragen ab.“ Am Abend wärmen die beiden im Raspailkino dann einander die eiskalten Hände.

Der wegen angeblicher Spionage 1948 von einem sowjetischen Militärgericht zu 25 Jahren Haft verurteilte Rostocker Walter Kempowski übersteht die Weihnachtsfeste im Zuchthaus Bautzen bis zur Begnadigung 1954 durch Musik und das Miteinander im Gefängnischor. „Wir sangen die schönsten Motetten von Lechner, Orlandi di Lasso, schon beim Einrücken wurden die Kirchgänger mit Quempas-Liedern empfangen: ‚Freut euch heute mit Maria/in der himmlischen Hierarchia’. ‚Haste gesehen, wie ergriffen die waren?‘ wurde hinterher gefragt.“

Seit Oktober 1989 war der ostdeutsche Autor und Übersetzer Jochen Schmidt nicht mehr in der Gethsemane-Kirche in Berlin. Jetzt amüsiert er sich am Ersten Weihnachtsfeiertag 2006 über den lebenslangen Kampf des Organisten gegen die schleppend singende Gemeinde. „Immerhin hatten sie den Mut, auf Stille Nacht zu verzichten, dieses Katzeklo der Weihnachtszeit.“