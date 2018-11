Wenn eine Live-Band ganz großes Kino will

Der Titelsong „Guiding Light“ und die zweite Auskopplung „If I Say“ sind eine gute Wahl für die ersten Singles: Sie zeigen, dass Mumford & Sons auf „Delta“ immer noch sie selbst sind, dass alles, was ihre Musik ausmacht, weiterhin Bestand hat. Aber sie zeigen auch, dass sie experimentieren, den gewohnten Pfad verlassen und großes Musikkino machen wollen. Nur eine Frage bleibt: Wie wollen Marcus Mumford, Ted Dwane, Ben Lovett und Winston Marshall das live auf die Bühne bringen?

Die ersten Alben „Sigh No More“ (2009) und „Babel“ (2012) haben Mumford & Sons vor allem akustisch aufgenommen: Gitarre, Banjo, Piano prägten ihre Musik. Mit „A Wilder Mind“ (2015) wurde es schon elektronischer – es war deutlich zu hören, dass die vier eine neue Richtung ausprobierten, mutiger wurden, vom gewohnten Pfad abwanderten.

Und nun, fast zehn Jahre nach dem ersten Album, probieren die Musiker neue Möglichkeiten aus und gönnen sich ein bisschen Drama. Weg vom akustischen, hin zum epischen Sound. Sie haben sich von der Musik inspirieren lassen, die sie selbst hören, haben für ein größeres Publikum geschrieben. Ihre Wurzeln bleiben dennoch deutlich hörbar und auch ihre Stärke – ihre Texte –haben unter dem Experiment nicht gelitten.

Allerdings hat sich der Blickwinkel geändert. Bisher hat Marcus Mumford vor allem über sich selbst geschrieben. Das vierte Album richtet den Fokus stärker auf andere Menschen. Das liegt auch daran, dass die Band eine längere Tourpause eingelegt hatte und aus der Blase ihrer Crew hinaus wieder in ein normales Leben mit Alltag, Familie, Freunden und Nachbarn zurückkehrte.

Beispielhaft für die musikalische Entwicklung der Band ist „The Wild“, anfangs noch ein typisches Stück für Mumford & Sons: akustisch, auf Piano und Gitarre basierend, dann ein leiser, aber treibender Rhythmus, der sich im Hintergrund langsam aufbaut und immer weiter anschwillt und wieder verschwindet und Marcus’ Stimme ganz allein stehen lässt. Und dann wird es elektronisch, dramatisch, mutig, orchestral, episch –es könnte genauso gut der Soundtrack zu einem Kinofilm sein.

Neues Terrain

Das vierte Album heißt wie der vierte Buchstabe im griechischen Alphabet: „Delta“. Gleichzeitig ist das ein Wort für einen Ort, an dem fruchtbares Land auf das Meer trifft – es soll alles zusammenfassen, was das Album ausmacht. Auch bei den Aufnahmen betraten Mumford & Sons neues Terrain. Sie nahmen das Album in „The Church Studios“ in London auf. Produziert hat es Paul Epworth, der auch schon mit Adele und Florence and the Machine arbeitete.

Mehr als drei Jahre hat die Band an den Songs geschrieben, sich viel Zeit gelassen. Die meisten Stücke stammen aus dieser Zeit, aber nicht alle – „Guiding Light“ etwa ist schon vor Jahren entstanden - es fehlte nur ein Detail, ein Instrument, ein musikalischer Kniff. Erst als Banjos und Gitarren zusammenkamen, war es perfekt und bereit, in die Welt hinaus gespielt zu werden.

„Darkness Visible“ hingegen zeigt eine neue Seite der Briten, die klingt, als hätte David Bowie seine Finger im Spiel gehabt.

„Anfangs haben wir einfach die Instrumente genutzt, die wir zur Hand hatten“, sagt Marcus Mumford. „Die ersten zwei Alben waren akustisch, weil es einfach pragmatisch war.“ Für das dritte Album kamen die Drums und E-Gitarren dazu – die Instrumente, die sie als Jugendliche gespielt hatten. Und für das vierte Album „haben wir alle Grenzen und Einschränkungen aus dem Fenster geworfen“.

„Slip Away“ und „Wild Heart“ sind dafür gemacht, live gespielt zu werden. Bei anderen Songs wird das eine Herausforderung. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Albums beginnt die große Tour der Band. Dann wollen Mumford & Sons beweisen, dass sich trotz aller Experimente eines nicht geändert hat: dass sie eine grandiose Live-Band sind.