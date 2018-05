Weissensees Wendehälse

Weissensee (ARD, Di., 20.15 und 21.00 Uhr) - Es ist ein Wiedersehen, das sehr viel Freude macht. Ab Dienstag, 8. Mai, sendet das erste Programm die vierte Staffel der preisgekrönten Familienserie – und das täglich in drei Doppelfolgen. Anschließend gibt es gleich noch eine Dokumentation dazu. Eine Menge deutsch-deutsche Befindlichkeit also, aber keine Sorge: In dieser Darreichungsform macht Geschichte großen Spaß. Denn das Ensemble um Florian Lukas, Jörg Hartmann, Uwe Kockisch, Ruth Reinecke, Anna Loos und Lisa Wagner ist exzellent aufgestellt und die Ausstattung mehr als sorgfältig. Hier stimmt alles bis aufs kleinste Detail, vom beigen Trabi bis zum karierten Faltenrock. Während die ersten drei Staffeln um die Ostberliner Familie Kupfer in den 1980er-Jahren spielen, schreiben wir nun 1990. War die Familie schon vor der Wende zerrissen, so verschärfen sich die Konflikte zwischen Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsplanung jetzt noch einmal. Jeder versucht, seinen Platz im neuen System zu finden. Martin (Lukas) will den VEB Möbelbau Rosa-Luxemburg retten, Familienoberhaupt Hans (Kokisch) hadert mit seiner Vergangenheit bei der DDR-Staatssicherheit, Ehefrau Marlene (Reinecke) möchte das SED-Parteivermögen „retten“ und Sohn Falk (Hartmann) spielt als früherer Stasi-Offizier ein doppeltes Spiel. Begleitend können alle früheren Folgen in der Mediathek abgerufen werden. Klarer Tipp!