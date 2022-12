Warum Wirtshäuser zu Orten des Austauschs wurden

Schweigen ist hier am Stammtisch durchaus nicht unerwünscht. So viele Jahre kennt man sich hier, da ist miteinander Schweigen ein Ausdruck von Vertrautheit. Jeden Mittwoch kommt man im Gasthaus zum Adler in Bergatreute zusammen.

Meist dabei ist Manfred Hoh, gebürtiger Bergatreuter. Und Mitsitzer bei gleich mehreren Stammtischen. „Es ist doch schön, dass man so regelmäßig Freunde trifft.“ Während Hoh vom Stammtisch erzählt, treffen weitere Mitglieder ein. Da ist Bernard Grosser, wie Hoh seit mehr als zehn Jahren dabei. Da sind Brigitta und Tamara – ja, der Stammtisch hat mit so manchem Klischee vergangener Jahrzehnte gebrochen. Heute sitzen auch Frauen in der Runde. Witzeln, lachen und erzählen. Und getrunken wird keineswegs nur Bier. Brigitta erzählt von der wechselvollen Geschichte des Adlers, mehrere Wirtswechsel habe sie erlebt. „Jetzt mit Christian läuft es super.“

Das Gasthaus hat eine über 400-jährige Geschichte. Heute wird es betrieben von Christian Bolding, der auch kocht. Das Gasthaus zum Adler liegt in Bergatreute mitten im Ort, direkt an der Durchfahrtsstraße. Außen ein schlichtes weißes Gebäude mit verzierten Fensterrahmen, innen Gaststubenbarock: Viel Holz an Mobiliar und Decke, man kann einen Blick in die Küche werfen, zahlreiche Sitzmöglichkeiten.

Keine Wirtschaft ohne Stammtisch

Der neue Pächter hat den Adler aus einem jahrelangen Schlummer geweckt, als er im Oktober 2020 Tresen und Küche öffnete. Schon bald gab es, zumindest wenn es die Corona-Maßnahmen zuließen, im Adler auch einen Stammtisch. Bolding ist froh darum:

Mindestens einen Stammtisch braucht doch jede Wirtschaft. Sonst ist es keine. Gastwirt Christian Bolding

Ein solcher würde schließlich auch zeigen, dass er ein guter Gastgeber sei – „herzlich und freundlich“. Und, nicht ganz unwichtig für einen Gastwirt, man würde die Einwohner kennenlernen. Erfahren, wer Geburtstag, Hochzeit, Taufe, Kommunion oder Konfirmation feiert. Was sich tut in der Gemeinde.

Corinna Malek von der Heimatpflege des Bezirks Schwaben in Bayern hat am Buch „Bier- und Wirtshauskultur in Schwaben und Franken“ mitgewirkt. Sie erklärt, das Wirtshaus sei einst der kommunikative und soziale Treffpunkt im Ort gewesen, an dem Neuigkeiten aus Nah und Fern Verbreitung fanden

. Auch wichtige Entscheidungen, die innerhalb der dörflichen Gemeinschaft getroffen wurden, seien dort entschieden worden. „Das Wirtshaus war also der zentrale Dreh- und Angelpunkt.“ Laut Malek gab es oftmals nicht nur ein, sondern mehrere Wirtshäuser in einem Ort, die sich zwar gegenseitig Konkurrenz machten, aber dennoch zusammen die wichtigsten Informationszentralen für die örtliche Bevölkerung bildeten.

Freizeitangebot macht der Wirtschaft Konkurrenz

Wirtshäuser waren nicht nur Treffpunkte im Ort, sie hatten oftmals auch eine überörtliche Bedeutung, da sie als Poststationen und als Übernachtungsmöglichkeiten an wichtigen Straßenverbindungen lagen. Wenn Neuigkeiten über Post oder Durchreisenden in den Ort kamen, dann über das jeweilige Wirtshaus, in dem Station gemacht wurde. Längst vergangene Zeiten. Die Wissenschaftlerin erläutert, „Kultur steht nie still, sie entwickelt sich immer weiter, so auch die Bier- und Wirtshauskultur.“

Auch der Kulturgeograf Marc Redepenning forscht zu diesem Thema. Der Wandel in der „Wirtshauskultur“ setze allmählich ein, sagt er. Es gebe nicht den einen Grund, warum die klassische Dorfgaststube immer seltener werde: In der Vergangenheit sei der Arbeitsplatz der Menschen oft nah am Wohnort gewesen, „nach einem Tag voll oft körperlicher Arbeit war der Besuch der Wirtschaft dann beinahe obligatorisch“. Allein die zeitraubende Pendelei zwischen Wohn- und Arbeitsort verleide es vielen Menschen heute, ganze Abende außer Haus zu verbringen, erläutert Redepenning. Und das Freizeitangebot sei heute viel breiter gefächert als in der Vergangenheit, die Alternativen zum Wirtshausbesuch zahlreich.

Dorfgasthaus als Ort der Daseinsvorsorge

Auch die Nachfolgesituation zuweilen ein unlösbares Problem: „Familienmitglieder sind abgeschreckt durch die langen Arbeitstage, die sie bei ihren Eltern miterlebt haben.“ Und Vereine mit kleinen Ausschankmöglichkeiten würden Wirtshäusern zunehmend Konkurrenz machen.

Gemeinhin gibt es die Überzeugung, der Dorfgaststube bleibt die Rolle als „Lagerfeuer“ einer Gemeinde. Falsch, sagt Experte Redepenning. „Bei solchen Vorstellungen muss man aufpassen, da wird vieles romantisiert.“ Zum Wirtshaus als öffentlichem Ort habe es wenig Alternativen gegeben, als Kommunikationsraum hätte es kaum Konkurrenz gehabt.

Heute sei der Informations-Knotenpunkt einer Gemeinde „transformiert“: Nachrichten und Tratsch würden heute auf anderen Wegen verbreitet werden, etwa über WhatsApp und andere digitale Plattformen. Was nicht heißen soll, dass das Wirtshaus obsolet ist – im Gegenteil. „Ein Wirtshaus ist auch ein Ort der Daseinsvorsorge, Gemeinden sollten sich daher genau überlegen, was alles wegbricht, fehlt ein solcher Ort.“

In Bergatreute dämmert langsam der Abend, der Stammtisch gut besucht. Brigitta erzählt vom Vereinsleben in der Gemeinde, von Ausflügen mit den Stammtischlern, die wichtig seien, auch für das seelische Gleichgewicht. Es ist eine gemischte Truppe, viele im Rentenalter. Aber eben nicht alle. Der Austausch unterschiedlicher Lebenswelten erweitert die Perspektive. Und, sagt Mitsitzerin Brigitta, „der Stammtisch bietet ein soziales Netz, auf dass man sich verlassen kann“.