Warum Philosoph Noam Chomsky findet, dass Trump gefährlicher als Hitler war

Man stelle sich vor es ist Fasnet und keiner geht hin – was in normalen Zeiten für alle Freunde der fünften Jahreszeit allerhöchstens als Alptraum vorstellbar war, ist 2021 für Narren zur bitteren Realität geworden. Denn Corona-Pandemie und Straßenfasnet passen nicht zusammen. Daher heißt das Motto der Fasnet 2021 in Aulendorf passenderweise „Mit einer Besenlänge Abstand die Besten“. Digitale Möglichkeiten spielen in diesem Jahr für die Narrenzunft Aulendorf eine große Rolle, um zumindest eine Stubenfasnet möglich zu machen.