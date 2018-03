Wacken-Film feiert Premiere in Hamburg

Schwarzer Teppich für das Schwermetall: Die Kinodokumentation „Wacken 3D“ über das Heavy-Metal-Festival in Schleswig-Holstein hat am Dienstagabend Premiere in Hamburg gefeiert.

Nicht nur Filmcrew und Festivalmacher kamen dazu ins Cinemaxx-Kino in der Innenstadt, auch Rockröhre Doro Pesch und andere Musiker zeigten sich auf dem in standesgemäßem Schwarz gehaltenen Teppich. Die Wacken Firefighters - die Blaskapelle der Wackener Feuerwehr spielt traditionell am Vorabend des Festivalstarts - gaben vor Beginn der Filmvorführung ein Ständchen. Das Festival feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum und geht vom 31. Juli bis 2. August über die Bühne.

„Wacken 3D“ nimmt die Zuschauer von Donnerstag (24. Juli) an dreidimensional mit auf die Bühne, hinter die Kulissen und auf die W:O:A-Wiese. Musiker wie Alice Cooper und die Bands Deep Purple, Motörhead und Rammstein rockten im Sommer 2013 das Festival, als die Dokumentation in dem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein entstand.

Musikfilmregisseur Norbert Heitker lässt in dem 90-minütigen Streifen Bands und Fans zu Wort kommen, zeigt spektakuläre Konzertbilder - mal aus der Perspektive der Stars, mal aus der des Publikums.

Wacken 3D

Wacken Open Air