Vor 1200 Jahren starb Karl der Große

Aachen (dpa) - Sätze wie ein Peitschenhieb, gerade für die Kaiserstadt Aachen: „Europa ist für Karl den Großen schlechthin nichts. Ein Kontinent, dessen Grenzen vage sind. Er kennt diese Grenzen nicht einmal ganz.“

Das sagt Historiker Professor Johannes Fried, Experte für mittelalterliche Geschichte an der Universität Frankfurt. Der Mythos von Karl dem Großen als Vater Europas sei überholt. Aber genau so haben die Aachener ihren Karl immer verstanden - und verleihen in diesem Verständnis jedes Jahr den Karlspreis für besondere Verdienste um die Einigung Europas. Doch auch wenn der Frankenherrscher kein Europäer im heutigen Verständnis war, als Bildungsreformer habe er die gesamte europäische Zivilisation beeinflusst, sagt Fried.

Das genaue Geburtsjahr Karls kennt die Wissenschaft nicht. Sie hält das Jahr 748 für wahrscheinlich. Mit Sicherheit ist Karl am Morgen des 28. Januar 814 in Aachen gestorben. Das ist jetzt 1200 Jahre her. Noch am Abend jenes Tages wurde er bestattet. Otto II. hatte schon 200 Jahre später Probleme, Karls Grab zu finden. Nur wenige Jahre später musste auch Kaiser Friedrich Barbarossa suchen, ehe er die Gebeine Karls in den Dom bringen konnte. Dort liegen sie heute im kostbaren Karlsschrein. Karls Grab hatten Archäologen beim Abschluss mehrjähriger Grabungen in 2010 wieder nicht gefunden.

Aachen und Karl der Große, beides gehört eng zusammen: Die Stadt war Karls Lieblings-Herrschersitz; Karls Pfalzkapelle ist Mittelpunkt des Aachener Doms. Die Stadt widmet „ihrem Karl“ im Jubiläumsjahr eine große Ausstellung. Bei der Werbekampagne müssen sich die Marketingleute allerdings behelfen: Karl ist zwar einer der Großen der Weltgeschichte, aber es existiert kein Porträt von ihm.

Großer stattlicher Mann, rundes Gesicht, kurzer Halsansatz, Doppelkinn, Schnauzbart, erstaunlich hohe Stimme - so beschrieb der damalige fränkische Biograf Einhard den großen Karl. Also anders als die berühmte Darstellung der Karlsbüste in der Aachener Schatzkammer Glauben macht.

Der Frankenherrscher führte Kriege quer durch den Kontinent. Sein Reich erstreckte sich von den Pyrenäen bis zur Donau, von Süditalien bis zur Nordseeküste, er hielt sein Reich mit Gewalt zusammen. Dass er brutal sein konnte und von vernichtendem Zorn, habe den ethischen Maßstäben seiner Zeit entsprochen, sagt Fried. Dass er vertragsbrüchige Sachsen in Verden an der Aller zuhauf köpfen ließ, brachte ihm den Namen Sachsenschlächter ein. Der Historiker relativiert, in Karls Zeit sei der König ein Kriegsherr gewesen: „Er muss ein Heer führen und sich mit Gegnern erfolgreich schlagen können. Er hat immer wieder gezeigt, dass er das kann“, sagt Fried.

„Es ging nicht um reine Beutezüge, sondern um die Idee, die staatliche Ordnung einem Gottesreich anzunähern“, sagt Historiker und Karlskenner Professor Stefan Weinfurter (Heidelberg). Karl habe in den Franken das von Gott auserwählte Volk gesehen. Er begann nach den Eroberungen mit einer großen Neuregelung der kirchlichen und gesellschaftlichen Ordnung. Den Menschen sollte eindeutige Orientierung an die Hand gegeben werden. Die kirchliche Liturgie, die Fassung der lateinischen Gebetstexte, die Feiertage, das Osterfest: All dies sollte eindeutig geregelt sein.

„Jeder sollte wissen, wann Weihnachten und Ostern zu feiern sind, welche Heiligen verehrt werden und welches die verbindlichen und wahren Texte sind“, sagt Weinfurter. Karl belebte die antike Gelehrsamkeit und Wissenschaft, ließ auf Papyrus geschriebene Texte von Philosophen, Dichtern und Gelehrten abschreiben, die sonst unwiderruflich zerfallen wären - „eine unglaubliche Leistung“, sagt Weinfurter. Damit die Texte lesbar wurden, wurde vom Hof die Karolingische Minuskel gefördert. „Das ist unsere Schrift, die wir schreiben“, sagt der Historiker.

Karl ließ Wissensarchive aufbauen, die dann in Klöstern und Kirchen über Jahrhunderte zur Verfügung standen. Weinfurter sieht darin den Motor für die europäische Wissens- und Wissenschaftsgeschichte. 400 Jahre später entstanden auf diesen Grundlagen der karolingischen Zeit die Universitäten.

„Und der Mensch in all diesem Geschehen? Ich weiß nicht wer Karl wirklich war“, bekennt Johannes Fried. Den Frauen war der Frankenherrscher jedenfalls offenbar zugetan: Fünf Ehefrauen hatte er. Nach dem Tod der fünften soll er vier Mätressen zu sich geholt haben, noch im damals höheren Alter von 52, schreibt jedenfalls Einhard. Die bekamen demnach mehrere Kinder. Die Quittung für seinen Lebenswandel soll Karl nach seinem Tod bekommen haben. Überliefert ist die Vision eines Mönches: Der sah, wie Karl im Fegefeuer von einem Untier das Geschlecht abgenagt wird.

Mit seinen Kindern pflegte Karl wohl einen liberalen Umgang. Sein zweitältester Sohn sei homosexuell gewesen, sagt Fried: „Karl hat ihn ganz offensichtlich gewährenlassen.“ Er habe auch nichts dagegen gehabt, dass Töchter in „wilder Ehe“ mehrere Kinder bekamen. „Als dann sein Sohn Ludwig der Fromme die Herrschaft übernahm, da hat der erst einmal die Peitsche geschwungen und hat all diese Damen aus dem Hof geschmissen und in Klöster gesteckt.“

„Gott, in deine Hände befehle ich meine Seele“, sollen der Überlieferung zufolge die letzten Worte des großen Herrschers Karl gewesen sein. Er starb in Aachen eines natürlichen Todes.

