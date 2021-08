vom Hausierer zum Lieferanten der Herrenhäuser Europas: Jüdische Biografien der vergangenen zwei Jahrhunderten

Noch im 18. Jahrhundert war den Juden in deutschen Landen nur der Handel als Broterwerb erlaubt. In der Provinz konnten die meisten damit gerade ihr Existenzminimum sichern oder es bestenfalls zu bescheidenem Wohlstand bringen. Erst die Reformen Napoleons ermöglichten einen wirtschaftlichen Aufstieg. Waren viele Juden im 18. Jahrhundert noch Hausierer, brachten es manche Jahrzehnte später zu Lieferanten der Herrenhäuser Europas.

Isaac Thannhäuser blickte im Alter zurück auf sein Leben. „Ich war ein Gehhändler, ging alle Woche mit meinem Räfle auf dem Buckel nach Dornstadt, Tomerdingen und Westerstetten. Nun taumelte ich in diesem herabwürdigsten Zustande zwei ganze Jahre fort, sah nichts vor Augen, das mir für meine Zukunft hätte nützlich oder vorteilhaft werden können, sondern blieb ein elender Räfleträger und Bauernhändler.“ Der 1774 in Altenstadt geborene Jude hätte eigentlich Besseres verdient. Seine Eltern hatten etwas Vermögen, er war intelligent. Aber der Vater starb früh, Isaac kam zu Verwandten, die es nur auf das väterliche Geld abgesehen hatten. So wurde er das, was für arme Juden in der Provinz der vorgegebene Lebensweg war – ein Hausierer, der mit Galanteriewaren von Hof zu Hof zog und versuchte, vom sogenannten Schacherhandel zu leben.

Das war im Prinzip ein ehrenwerter Beruf. „Schachern“ war die Bezeichnung für das Hausieren. Bauern kamen ein- oder zweimal im Jahr in die nächste Kleinstadt, der Schacherjude brachte zwischendurch ein wenig vom Glanz der dortigen Gesellschaft ins Bauernhaus und war deshalb oft gerne gesehen. Er war sozusagen das ambulante Kaufhaus jener Jahre. Aber der Hausierer hatte schwer zu tragen, die Gewinnspanne war gering, und die Gefahren waren groß.

Thannhäuser war „immer fleißig in meinem Hausiergeschäft, schlug mich so ziemlich gut hindurch, und machte mir meine Handelsgaue zu Grönenbach und in derselben Gegend umher.“ Aber kurz darauf wurde einer seiner Konkurrenten Hofjude von Schloss Grönenbach. „Alle Bürger Grönenbachs waren begierig, den Hofjuden kennenzulernen. Der Plan wurde ausgestreut: da kann man wohlfeile Waren haben; wo ich hinkam, hieß es: Ich habe mit dem Hofjuden gehandelt. Dabei musste ich mich umso mehr vor der Polizei fürchten. Ich irrte um die Gegend von Grönenbach, aber mit erschrockenem Herzen und bereits geschäftslos.“ Juden waren der Willkür der Obrigkeit ausgeliefert. Eine der Schwestern Isaacs sollte mit einem Bruder seines Vormunds verheiratet werden, aber der Fürst Schwarzenberg, unter dem die Juden rechts der Iller als Schutzgenossen lebten, erlaubte die Heirat von Juden nur, wenn sie eine eigene Wohnung hatten. Isaac hatte noch aus dem Erbe seines Vaters ein Wohnhaus, das der Vormund nun dem Brautpaar überschreiben ließ.

So wie Isaac Thannhäuser lebten die allermeisten Landjuden um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. Die „ehrlichen“ Berufe waren ihnen verboten, ihnen blieb nur der Handel. Die meisten kamen damit gerade über das Existenzminimum, einige wenige wurden vielleicht sogar etwas vermögend. Kaum ein Jude erreichte eine akademische Laufbahn. Isaac Thannhäuser blieb sie, obwohl sein Vater ihn dafür vorgesehen hatte, verwehrt. Das war die Tragik seines Lebens, aber das Glück der Historiker. Denn er war gebildeter als seine Leidensgenossen. Er konnte seine Biografie schreiben und damit ein einzigartiges Dokument hinterlassen, nämlich die Beschreibung der traurigen Lebensumstände der Landjuden in jener Zeit.

Thannhäuser hatte einfach das Pech der zu frühen Geburt. Denn aufgrund der napoleonischen Reformen hatten viele Juden nur wenige Jahrzehnte später eine ganz andere Perspektive. Zum Beispiel Kilian Steiner. Er wurde 1833 in Laupheim geboren, und schon sein Vater hatte es als Stadtjude und Kaufmann zu gewissem Wohlstand gebracht. Er konnte Kilian nicht nur aufs Gymnasium in Ulm und Stuttgart schicken, sondern auch sein Jurastudium in Tübingen und Heidelberg finanzieren. Als Rechtsanwalt in Stuttgart galt der promovierte Jurist bald als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Wirtschaft.

Er wurde Mitbegründer und Aufsichtsrat der Württembergischen Vereinsbank und der Württembergischen Notenbank, auch bei der Gründung der BASF, der Daimler-Motoren-Gesellschaft in Untertürkheim und der Württembergischen Metallwarenfabrik in Geislingen war Kilian Steiner dabei. Zusammen mit dem Chemiker und Unternehmer Gustav Siegle rief er die kleindeutsche Nationalliberale Partei in Stuttgart ins Leben, die die Politik des Reichskanzlers Otto von Bismarck unterstützte. Als Verehrer Schillers stiftete Steiner hohe Beträge zum Ankauf von Manuskripten und für den Bau des späteren Schiller-Museums. Als Anerkennung wurde er von König Wilhelm II. von Württemberg 1894 in den persönlichen Adelsstand erhoben.

Eine solch steile Karriere aber war nur möglich, wenn die Juden auf einen Teil ihres Judentums verzichteten, nämlich ihren kompromisslosen und öffentlich bekannten Glauben. Die Assimilation verlangte Anpassung. Damit kamen nicht alle zurecht, auch Clara Geissmar aus Eppingen nicht. Sie heiratete 1862 den voll emanzipierten Juristen Josef Geissmar in Konstanz. Es war ein Kulturschock. „Ich hatte meine erste Kindheit in einem gläubigen Elternhause verbracht und Freuden und Leiden, die Entbehrungen und die innere Befriedigung, welche das Judentum seinen Bekennern zuteilt, durchgekostet“, heißt es in ihrer Autobiografie. … „Aus dieser Welt war ich in die neue Umgebung, in welche mich Josef einführte, endgültig ausgeschieden. … Mir fehlte die Zugehörigkeit zu einer Konfession.“

Wie sollten die Kinder religiös erzogen werden? „So gut es ginge, jüdisch-religiös“, entschieden die Eltern. „Wir hatten beide den gleichen Widerwillen gegen das moderne Judentum in seinem Überfluss an Schärfe und seinem Mangel an Tiefe,“ schrieb Clara. „Die äußere Form des Judentums, dieses Gemäuer, mit welchem es einen Gott umgab, kann nur stehen, wenn all die vielen asiatischen Steine und Steinchen, aus welchen es zusammengesetzt ist, beisammen bleiben. Nimmt man einen einzelnen Stein heraus, so wankt die ganze Mauer und stürzt schließlich zusammen.“ Clara zog sich schließlich in eine religiös-romantische innere Welt zurück und zerbrach seelisch an der Spannung zwischen Judentum und Assimilation.

Vermutlich brauchten Juden, um in Gesellschaft und Handel Karriere zu machen, ein robustes Selbstbewusstsein, so wie Lehmann Bernheimer. 1841 in Buttenhausen geboren, war er schon als Kind zweimal jedes Jahr mit seinem Vater nach München gereist, wo sie auf dem Markt einen Stand mit Stoffen und Modeartikeln aufschlugen. 1864 eröffnete er zusammen mit seinem Bruder ein Textilgeschäft in der bayerischen Hauptstadt, in dem er bald auch Orientteppiche und Kunsthandwerk aus Fernost anbot. Er traf damit den Nerv der Zeit, in der die gehobenen Kreise das eigene Heim opulent und möglichst exotisch ausstaffierten.

Bald konnten die beiden Bernheimers am heutigen Lehnbachplatz ein prächtiges Palais als Geschäftshaus erbauen. Sie galten nicht nur in München als die führenden Anbieter von Teppichen, Dekorationsstoffen und Textilwaren, von antiken Möbeln und Silber und asiatischen Kunstgegenständen. Bernheimers Söhne bereisten selbst ganz Europa und den nahen Orient, um immer neue Kostbarkeiten für die internationale Kundschaft heranzuschaffen.

Bernheimer lieferte nicht nur Einzelstücke. Hauseigene Dekorateure lieferten auf Wunsch Entwürfe, die sie von der Stuckdecke bis zur antiken chinesischen Vase auf dem Barockschrank aquarellierten. Die Bernheimers waren nicht nur in München Hoflieferanten, auch viele europäische Königsfamilien, Aristokraten und Geldaristokraten sowie Museen zählten zur Kundschaft. Die Krupps schmückten damit Räume in ihrer Villa Hügel in Essen, der US-Zeitungszar Randolph Hearst verschönte sein Landschloss in Kalifornien.

Bis 1933 die Nationalsozialisten kamen, wobei die prunksüchtigen Nazis wie Hermann Göring zuerst selbst noch zum Einkauf vorbeikamen. Das schützte die Bernheimers aber nicht vor der sogenannten Arisierung, das heißt dem Zwangsverkauf zu einem Spottpreis an verdiente Parteigenossen. Nach kurzer Haft im KZ Dachau floh die Familie, zerstreute sich in aller Welt. Allein Otto Bernheimer hatte den Mut, 1948 nach München zurückzukehren und die Firma neu aufzubauen. Wahrscheinlich musste er einfach in das Land zurückkehren, das er als seine Heimat empfand. „Wir waren immer Deutsche“, sagte Otto Bernheimer, „erst Hitler hat uns zu Juden gemacht.“