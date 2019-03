Voltkid haben den Bandcontest für sich entschieden

Es war keine leichte Entscheidung für die SZene-Jury. Aber letztlich haben sich Voltkid aus Biberach beim SZene-Bandcontest durchgesetzt und werden auf dem Southside spielen. Mit unverbrauchten Klängen, cleveren Songideen, voller Tatendrang, ordentlich Abwechslung und einer Prise Schwäbisch präsentieren sich Jorgo Sidiropoulos (Gesang, Gitarre), Sebastian „Batts“ Kaltenstadler (Leadgitarre), Calvin Reuß (E-Gitarre), Vincent „Vince“ Reuß (Bass) und Lucas Hepp (Schlagzeug). Christiane Wohlhaupter hat Sänger Jorgo zur Entwicklung der Band und ihren Einflüssen befragt.

Jorgo, hättet ihr damit gerechnet, das Rennen beim SZene-Bandwettbewerb zu machen?

Niemals. Als wir die anderen Kandidaten gesehen haben, dachten wir: „Naja, nächstes Jahr vielleicht!“. Es ist eine riesige Ehre, trotz diesem extrem starken Teilnehmerfeld am Ende als Sieger aus dem Contest zu gehen. Wir würden uns mega freuen, die ein oder andere Nase aus dem Wettbewerb auf dem Southside zu treffen.

Wie kommt es eigentlich zum Namen Voltkid?

Wir haben nach einem Namen gesucht und die anderen haben meine ersten Vorschläge nur müde belächelt. Aus dem Nichts ist mir dann Voltkid eingefallen, das fanden alle auf Anhieb cool. Das „Volt“ kommt daher, dass wir die Akustikgitarre so gut es geht beiseitelassen und dafür die elektrischen Gitarren um den Hals schwingen. Das „Kid“ ist aufgrund meiner Körpergröße von gefühlt 1,20 Meter passend. (lacht)

Wie beschreibt ihr jemandem, der noch nie eure Songs gehört hat, eure Musik?

Wir machen Musik, in der sich jeder selbst findet. Ob man nun Rock hört oder nicht – es ist doch eigentlich egal, welches Genre man als Label trägt, solange die Musik gut ist. Wir gehen an jeden Song mit demselben Ziel ran: Er muss den Leuten im Ohr bleiben und sie im besten Fall zum Nachdenken, Tanzen oder Feiern bringen.

Wie ist eure bisherige Entwicklung verlaufen?

Rasant. Vor einem Jahr gab es uns offiziell ja noch gar nicht. Es gab bei der Bandgründung extreme Schwierigkeiten mit Wechseln von Bandmitgliedern, was uns einiges an Zeit gekostet hat. Wir hatten praktisch nur die Zusage für die Ravensburger Musikwoche. Einen besseren Start hätten wir nicht erwischen können: Durch das Coaching von unglaublichen Musikern sind wir mit einer ganz anderen Einstellung in das restliche Jahr gestartet. Dieses Jahr haben wir schon ein paar coole Auftritte gespielt und es folgen weitere – mit dem ganz großen Highlight am letzten Juniwochenende. Hättet ihr mir vor einem Jahr erzählt, dass wir 2019 auf dem Southside spielen, hätte ich wahrscheinlich nur blöd gelacht.

Wie läuft das Songwriting ab?

Uns mangelt es zum Glück nicht an Songideen. Einer von uns hat immer ein neues Riff, eine Melodie oder gar einen Rhythmus, auf dem wir dann aufbauen. Die Texte schreibe ich, lasse mir aber gerne Ideen für Themen geben. So sind wir bis jetzt super gefahren, sind aber natürlich auch hier noch in der Lernphase und sind gespannt, ob mal die große Blockade kommt.

Welche Bands haben euch musikalisch beeinflusst?

Als wir noch keine Idee hatten, in welche Richtung wir gehen wollten, fanden wir Kaleo super, also eher die Richtung Blues-Rock. Mittlerweile geht es aber eher in Richtung Arctic Monkeys oder Kings of Leon. Aber auch Bands oder Einzelkünstler wie Hozier, Soundgarden oder gar Queen haben Einfluss auf unseren Sound. Allerdings machen wir das Ganze auf deutsch. Unsere Songs haben Texte, die dafür gemacht sind, verstanden zu werden.

Welche Lernprozesse waren mit dem Band-Dasein verbunden?

Vor allem, dass die Band viel mehr Arbeit bedeutet, als nur Treffen zur Probe. Es bringt nichts, wenn wir uns nur einmal die Woche treffen und dann versuchen, uns bei Auftritten telepathisch zu verständigen. Jeder muss jeden ganz genau kennen und wissen, wie er tickt – dann klappt das auch. Wir haben nun mal keinen Promoter, kein Booking oder etwas in der Richtung. Alles, was bisher passiert ist, hatten wir in der Hand.

Was hast du von den anderen gelernt?

An manchen Dingen, die eigentlich so komplex sind, habe ich zu verbissen festgehalten. Es ist eine mega Erfahrung, die wir momentan machen, und es ist eine Erleichterung, dass wir die Verantwortung auf fünf Schultern verteilen können.