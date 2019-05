Volle Packung Punkrock

Harte Gitarren und Craft-Bier: Mit dem „Punk in Drublic“ kommt der Punkrock-Wanderzirkus von NOFX-Frontmann Mike Burkett (besser bekannt als „Fat Mike“) am Sonntag, 12. Mai, ins Messequartier im österreichischen Dornbirn.

Veranstaltet wird das Tagesfestival, das nach der gleichnamigen NOFX-Platte und dem bandeigenen Bier benannt ist, vom Lindauer Club Vaudeville. Einlass ist ab 15 Uhr. Den Auftakt machen um 15.45 Uhr The Bombpops aus Los Angeles. Die Poppunks The Lillingtons sind ab 16.30 Uhr auf der Bühne. Schottischen Folk mixen The Real McKenzies in ihren Sound (Beginn 17.15 Uhr), bevor Anti-Flag mit ihren Protestsongs auftrumpfen (18 Uhr). Less Than Jake sind für ihre Gute-Laune-Sound mit Ska-Elementen bekannt (18.45 Uhr). Als Höhepunkt des Festivals geben sich drei Genregrößen aus Kalifornien die Klinke in die Hand: Lagwagon, die sich 2014 mit dem Überraschungsalbum „Hang“ eindrucksvoll zurückmeldeten, sind immer einen Konzertbesuch wert (19.35 Uhr). Die US-Punkrockveteranen von Bad Religion (ab 20.40 Uhr) haben ihr jüngstes Album „Age of Unreason“ im Gepäck, das vergangenen Freitag erschien. Auf dem 17. Studiowerk der 1980 gegründeten Band nimmt Sänger Greg Graffin Donald Trump und das aktuelle politische Klima in den USA ins Visier. Den Abschluss machen NOFX (22.10 Uhr). Das „Punk in Drublic“-Festival ist das Baby von Fat Mike, der NOFX 1983 mit Erik Sandin und Eric Melvin ins Leben rief.