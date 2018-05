Verlosung: Mit SZene zu Die Höchste Eisenbahn

Lindau (sz) - Mit ihrem Album „Wer bringt mich jetzt zu den Anderen“ im Gepäck kommt Die Höchste Eisenbahn am Sonntag, 8. Juni, 20 Uhr, ins Zeughaus nach Lindau. In den Songs von Moritz Krämer, Francesco Wilking, Felix Weigt und Max Schröder findet man die Zurückgelehntheit von Fleetwood Mac, die kindliche Verrücktheit der Talking Heads und den Folk-Funk der Allman Brothers.

Im Vorprogramm steht mit Madlaina Pollina ein Mitglied einer musikalischen Familie auf der Bühne. So wie Vater Pippo und Bruder Julian (alias Faber) hat auch Madlaina die Musik in ihrem Blut. An diesem Konzertabend bleibt das Zeughaus unbestuhlt. Karten sind im Vorverkauf bei www.zeughaus-lindau.de erhältlich oder mit etwas Glück bei unserer Verlosung.