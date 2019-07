Verdis „Requiem“ bei den Bregenzer Festspielen

Zum ersten Festspielorchesterkonzert der Wiener Symphoniker kehrte der frühere Chefdirigent Fabio Luisi ans Pult zurück und gestaltete Giuseppe Verdis „Messa da Requiem“ ebenso flammend wie lyrisch. Zum harmonischen Soloquartett kam der bewährte Prager Philharmonische Chor. Die Bregenzer Festspiele widmeten dieses intensive Konzert ihrer unlängst verstorbenen früheren Operndirektorin Eva Kleinitz.

Fabio Luisi hat 2016 am Opernhaus Zürich mit der getanzten Version eine der faszinierendsten Interpretationen von Giuseppe Verdis Totenmesse mitverantwortet. Doch auch rein konzertant im Zusammenwirken von Soloquartett, Chor und Orchester war das kontrastreiche Werk ungemein bewegend. Kritiker haben oft den opernhaften Charakter konstatiert. Gerade in Luisis Interpretation aber entfaltete sich mit der so weit wie möglich schlank zurückgenommenen Stimmführung der Solisten ein Ensemblegeist, der dem geistlichen Charakter des Requiems entsprach.

Aus dem Nichts ließ Luisi den Klang aufsteigen, fast unhörbar in den Streichern, aus dem äußersten Pianissimo in den Chorstimmen – umso gleißender die erste Steigerung zum „ewigen Licht“. Der Chor und sein Dirigent Lukáš Vasilek haben das Werk ganz und gar verinnerlicht, im flehenden Ausdruck des „Kyrie“ ebenso wie in den Schreckensvisionen des „Dies irae“, im locker schwingenden „Sanctus“ wie im kunstvoll kontrapunktisch gesetzten „Libera me“. Textdeutlichkeit war ebenso gegeben wie wunderbare Pianokultur in der Begleitung der Solisten.

Eine große dramatische „Szene“ hatte Maria José Siri im letzten Satz mit flehenden Bitten über Tremolofiguren der Streicher. Anna Goryachova, die Dulcinée in „Don Quichotte“, beeindruckte mit dem großen Ambitus ihrer Stimme und ihrer kultivierten Stimmführung. Tenor Sergey Romanovsky, einer der drei Herzöge im „Rigoletto“, punktete mit Klarheit und feiner Kopfstimme, Gabor Bretz, Titelfigur des „Don Quichotte“, überzeugte mit Intensität und balsamischen Klängen. Ob im vielgestaltigen Raumklang der Trompetenfanfaren oder in feinen Holzbläsergirlanden, ob in Schlagwerkexplosionen oder innigen Streicherfiguren gaben die Wiener Symphoniker natürlich ebenso