Venedig 2020: Filmfestspiele in Zeiten von Corona

In diesem Jahr fehlt der größte Teil der sonst übermächtigen Amerikaner am Lido. Corona und die Ökonomie sorgen dafür, denn neben den Reisebeschränkungen will die Industrie auch manches gute Stück für bessere Zeiten aufheben. Das hat für andere Vorteile: Plötzlich ist Raum da, in dem andere Filmkulturen und Formen sichtbarer werden. Auch vom Fehlen weiblichen Filmemachens kann keine Rede sein: Fast die Hälfte der 18 WettbewerbsfFilme stammt von Regisseurinnen. Und zwar nicht, wie Mostra-Direktor Alberto Barbera betonte, „weil sie Frauen sind. Sondern weil die Filme gut sind.“

Einer der besten Filme der ersten Festivalhälfte kommt von einer Frau aus den USA: Die aus Norwegen stammende, auch als Schauspielerin und Drehbuchautorin erfolgreiche Mona Fastvold hat ihren zweiten eigenen Film gedreht: „The World to Come“ spielt im Amerika des Jahres 1856 und entfaltet schnell einen Sog: Farmerin Abigail freundet sich mit der neuen Nachbarin Tallie an. Man teilt Träume, Interessen, Eheprobleme, beide leiden unter einem banalen Alltag. Sie verbringen immer mehr Zeit miteinander und bald ist klar: Es ist mehr als Freundschaft. Katherine Waterston als Abigail überrascht; Vanessa Kirby als Tallie ist erschütternd gut; der dritte Star des Films ist Casey Affleck, der Abigails verschrobenen, duldsam liebenden und rührend toleranten Ehemann spielt, ein zweites emotionales Zentrum des Films.

Fern von aller „Herbstmilch“-Verklärung des Bauernlebens erzählt Fastvold von der Komplizenschaft zweier Frauen gegen die hergebrachte Welt. Doch dann schlägt diese zurück. So mündet dieses weibliche Pendant zu „Brokeback Mountain“ in das wunschlose Unglück eines verpassten Lebens. Dies ist ein starker Film der leisen Stimmungen und Zwischentöne, wunderschön fotografiert, auch präzise mit viel Sinn für Sinnlichkeit.

Und dann ist da Greta Thunberg. Nein, Filme macht sie nicht auch noch, aber in Venedig läuft der erste Dokumentarfilm über den schwedischen Klimastar. Die Kamera war von Anfang an dabei. Schon an einem der ersten Tage, als Greta ihren Schulstreik begann. Dies zeigt die Ambivalenz, die diesen guten Dokumentarfilm durchzieht: Einerseits lernt man hier eine Greta kennen, die man bisher nicht kannte, nämlich ein fröhliches Kind, wirklich ein Mädchen von gerade 15 Jahren, das ihre Hunde liebt, das in freien Minuten gern tanzt, das sehr viel lacht und ausgelassen sein kann, und auch ihrer medialen Präsenz und der öffentlichen Greta gegenüber ironische Distanz wahrt. Die andere Seite ist die der medialen Inszenierung. Denn auch diese privaten Momente sind eben nicht privat, sondern immer von einer Kamera begleitet, für die globale Öffentlichkeit freigegeben. Hier wusste jemand von Anfang an: Das wird ein ganz großes Ding – und begann zu drehen. So gesehen ist die ganze Greta-Sache vielleicht doch wieder nicht ganz so unschuldig, wie man es gerne hätte.

Und wie muss man sich ein Filmfestival mitten in der Corona-Pandemie überhaupt vorstellen, analog vor Ort im Kino? Venedig – immerhin der Ort, wo der Begriff „Quarantäne“ erfunden wurde – bietet ein Beispiel für die wunderbare Fähigkeit der Italiener, dann, wenn es wirklich darauf ankommt, schnell, effektiv, solide, aber auch pragmatisch zu handeln. Ganz praktisch gesehen, wird das Publikum hier auf etwa dreimal soviele Vorstellungen wie sonst verteilt; zusätzliche Kinos wurden eröffnet, und ein ausgeklügeltes Ticket-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Besucherströme. Eine persönliche Erklärung zum Gesundheitszustand musste mit der Akkreditierung abgegeben werden. Morgens wird jeder Besucher beim Eintritt aufs Festivalgelände einem Fiebertemperaturcheck unterzogen. Im Kino ist das Tragen von Masken auch während der gesamten Vorführung vorgeschrieben. Der Mindestabstand ist selbstverständlich.