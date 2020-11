Van Gogh, Goldmünzen, Juwelen: So klauen und verkaufen Räuber Kunst im Wert von Millionen

An keinem anderen Ort kommen aktuell so viele Menschen in geschlossenen Räumen ohne Abstand und Maske zusammen wie in Schulen. Trotz der aktuellen Debatten: Für sie gelten erst einmal keine verschärften Maßnahmen. Die Schultüren bleiben offen. Für Schüler und Lehrer gilt weiterhin die sogenannten AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken). Und: Regelmäßiges Lüften.

An den Schulen soll immer wieder gelüftet werden. Mehrmals täglich, einmal pro Schulstunde für einige Minuten, rät das Kultusministerium in Stuttgart.