US-Ausstellung greift Debatte um Trump auf

Politiker in den USA diskutieren seit Monaten - mal leiser, mal lauter - über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Das sogenannte „Impeachment“ hat eine Künstlerin jetzt mit ungewöhnlichen Mitteln aufgegriffen: Obst.

Die Ausstellung „Impeach“ von Jennifer Steinkamp ist ein Wortspiel zum besagten politischen Verfahren und dem Wort „Peach“ (Pfirsich). In Videoprojektionen zeigt sie in der Galerie Lehmann Maupin in New York zerquetschte Pfirsiche, aber auch Birnen, Kiwis, Erdbeeren und anderes Obst.

„Die Arbeit spielt an auf die Möglichkeit eines neuen Frühlings für Amerika, sofern das ordentliche politische und rechtliche Verfahren in Bewegung gesetzt werden sollte“, schreibt die Galerie zur Schau. Auch die Nachwirkungen einer möglichen Amtsenthebung greife Steinkamp auf - das Obst schiebt sich wie in Zeitlupe gegen eine unsichtbare Wand und scheint jeden Moment zu platzen. In einer Projektion können Besucher das Obst auch mit speziellen Joysticks steuern und durch die Luft wirbeln lassen.

Die im Bundesstaat Colorado geborene und in Los Angeles lebende Steinkamp arbeitet ausschließlich mit digitalen Medien und ist vor allem für ihre 3D-Animationen bekannt. In New York zeigt sie auch die Arbeit „Blind Eye 3“, eine breite Projektion eines dichten Birkenwaldes in Massachusetts. Die im Wind wiegenden Bäume und fallenden Blätter erzeugen den Eindruck von Tiefe, entpuppen sich - wie das digitale Obst - dann aber als Täuschung.

Ausstellung "Impeach"