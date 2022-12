Hoffen unterm Nadelbaum – Ein Essay zu Weihnachten

Und also ist wieder Weihnachten. Keine Sorge, ich möchte Sie an diesem Heiligabend nicht mit der ganzen Litanei dessen quälen, was Kolleginnen und Kollegen in düsteren Jahresrückblicken schon zusammengetragen haben. Dass dieses 2022 nach einem üblen 2020 und einem leidlich unangenehmen 2021 der vorläufige Tiefpunkt in diesem Jahrhundert ist, darüber werden wir uns wahrscheinlich nicht streiten müssen. Dass es jetzt nur noch besser werden kann – das verkneifen wir uns aber lieber zu sagen. Denn die unerbittliche Realität hat uns jetzt schon ein paar Mal eines Schlechteren belehrt.

Was also muss die Konsequenz aus der bedrückenden Nachrichtenlage sein? Dürfen wir angesichts des menschlichen Leids, das seit dem Krieg in Europa entfesselt ist, in aller Seelenruhe zu Plätzchen greifen und Weihnachtslieder anstimmen, während der Sekt kühl gestellt ist? Und können und dürfen wir unsere eigenen Sorgen einen Moment wegdrücken und ausblenden: Etwa dass mit dem persönlichen Haushaltsbudget, wie es vor einem Jahr noch genügte, inzwischen am Ende des Geldes verflixt viel Monat übrig bleibt? Und läuft es uns nicht eiskalt den Rücken herunter, wenn wir an der Heizung auch nur vorbeigehen, weil wir nicht den blassesten Schimmer haben, welche Energiepreise dann im Dezember 2023 gelten werden? Dürfen wir uns in dieser Düsternis überhaupt noch ein bisschen Hoffnung leisten?

Hoffen aus Leibeskräften

Die Frage ist natürlich falsch gestellt, denn sie muss lauten, ob wir es uns leisten können, nicht zu hoffen. Und da ist die Antwort laut und deutlich: NEIN! Denn wer glauben wir eigentlich, sind wir, zu sagen, es gebe keine Hoffnung? Wenn also Weihnachten – oft genug ohne jede christliche Bodenhaftung in unzähligen Päckchen verraten und verkauft – überhaupt noch einen Sinn hat, dann die Verbreitung der Botschaft des Lebens. Und zwar zu verstehen als religionsunabhängige Grundsatzerklärung. Weil das Leben am Ende der kleinste gemeinsame Nenner ist, der alles auf der Welt – und womöglich darüber hinaus – verbindet. Also sollten wir hoffen, und zwar aus Leibeskräften!

Leben und hoffen bedeutet aber gerade in dieser Zeit für jeden etwas anderes. Während das Kind in Wohlstand auf eine teure Spielkonsole unterm Tannenbaum hoffen darf, geht es im ukrainischen Grenzland um die Hoffnung, eine friedliche Nacht mit Licht, Wärme und Nahrung zu überleben. Aber wenn wir ehrlich sind, waren diese Abgründe immer schon da: Zwischen diesen, die irgendwo auf der Welt ums nackte Leben kämpfen, und jenen, die sich keine Sorgen um ihre Existenz machen, sondern höchstens Angst um Wohlstand oder Überfluss haben müssen. Aber Wohlstand und Überfluss sind zwei Paar Stiefel. Leider wird beides bei uns bisweilen verwechselt. Und nach allem, was Sozialverbände erhoben haben und ein Mensch mit wachen Augen beobachten kann, nimmt der Wohlstand in der Breite ab, der Überfluss bei einer kleineren Gruppe aber zu.

Wie gut ist es doch, in Deutschland zu leben

Was dürfen wir dennoch hoffen? Wir dürfen hoffen, dass 2023 das Jahr ist, in dem der Ukraine-Krieg ein Ende findet. Oder dass im Iran Menschen nicht mehr verhaftet und getötet werden, weil ihr Kopftuch verrutscht ist. Und vielleicht dürften wir naiv genug sein, um zu hoffen, dass wir bei aller berechtigten Kritik und der Unberechenbarkeit unserer Gegenwart erkennen, wie gut es ist, in Deutschland zu leben. Einem Staat, der zwar weit weg ist von Perfektion. Aber doch so nahe dran an einem Freiheitsideal, wie es in der überwältigenden Mehrheit der Länder der Welt vergeblich ersehnt wird.

Merkwürdigerweise spielen solche Überlegungen aber für manche Momente überhaupt keine Rolle. Weil an den Feiertagen die Zeit sich anders anfühlt und die Gegenwart irgendwie gegenwärtiger ist als sonst. Zum Beispiel in jenen Augenblicken in der Christmette, wenn die Kirchenbänke nur so knirschen unter dem Gewicht all der Leute, die normalerweise nie da sind. Bevölkert von Menschen, die selbst beim „Vaterunser“ Textschwierigkeiten haben, aber wenigstens die erste Strophe „Stille Nacht“ aus vollem Hals und mit feuchten Augen in den Himmel singen. Anstatt sich zu ärgern, dass sie nur an Heiligabend den Weg in die Kirche finden, sollten wir uns freuen, dass das Fest des Lebens wenigsten in einer Nacht des Jahres noch solche Zugkraft entfaltet. Auch darin steckt ein Stück Hoffnung.

Gegenwart gewinnt an Wert

Lassen wir uns also ungeachtet der vielen Achs und Wehs unserer Zeit diese Momente an Weihnachten nicht nehmen. Denn wenn die Zukunft ungewiss ist, gewinnt die Gegenwart an Wert. Weil sie das Einzige ist, dessen wir uns gewiss sein können. Darum lassen Sie uns diese Zeit ganz bewusst und ohne schlechtes Gewissen erleben und jede Minute genießen. Denn festhalten können wir sie nicht. Ebenso wenig wie den Rest all der Dinge, um die wir zwischen Silvester und Weihnachten so verbissen, so rast- und ruhelos kämpfen. Ein Kampf, der übrigens genauso ein Ausdruck von Hoffnung ist. Ein Hoffen darauf, dass gute Dinge passieren. Und die schlechten ein bisschen weniger werden.