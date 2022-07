Umstrittener Song „Layla“ im „ZDF-Fernsehgarten“

Nach Verboten des Lieds „Layla“ auf mehreren Festen ist das Duo DJ Robin & Schürze mit dem umstrittenen Ballermann-Hit im quotenstarken „ZDF-Fernsehgarten“ aufgetreten - und vom Publikum gefeiert worden.

Die beiden Interpreten präsentierten den Partyschlager bei der Sendung am Sonntagmittag in der Originalversion. An dem Song scheiden sich wegen Sexismusvorwürfen die Geister. TV-Moderatorin Andrea Kiewel kündigte den Auftritt mit den Worten an: „Ich moderiere diese Show seit 22 Jahren und noch niemals hat ein Song im Vorfeld so für Aufregung gesorgt wie dieser: Die aktuelle Nummer eins der Deutschen Charts (...). Das ist unser Sommerhit 2022!“ Der „Fernsehgarten“ stand am Sonntag unter dem Partymotto „Mallorca vs. Oktoberfest“.

Der Auftritt des Duos stieß bei Twitter auf ein geteiltes Echo. „ZDF - Euer Ernst??“, fragte eine Nutzerin. „Hattet Ihr nicht mal einen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag?“ Ein anderer Twitter-Nutzer verteilte dagegen „Mega Pluspunkte“ für die Show.

DJ Robin & Schürze trafen auf ein Live-Publikum in Feierlaune, das mitsang, klatschte und tanzte, einige Zuschauer bildeten eine Polonaise. Zuschauer jeglichen Alters zeigten Begeisterung, manche trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Layla“ und Textpassagen. „Zugabe“-Rufe wurden erhört: DJ Robin & Schürze stimmten nach ihrem Auftritt noch einmal ein paar Zeilen an, zudem wurde mit dem Song der „Fernsehgarten“ nach rund zweistündiger Sendung beendet.

Seit Wochen gibt es eine Sexismus-Debatte um „Layla“. Das befeuerte auch den Erfolg des Liedes. Mit mehr als 60 Millionen Streams sowie mehreren Wochen auf Platz eins der offiziellen deutschen Single-Charts gilt der Song laut Marktforschungsunternehmen GfK nun als Deutschlands Sommerhit 2022.

Das zum Mitgrölen geeignete „Layla“ dreht sich um eine „Puffmama“, die „schöner, jünger, geiler“ sei. In Würzburg und später auch anderen Städten wurde „Layla“ von Festen verbannt. Es entzündete sich deshalb an dem Song auch eine Debatte über Kunstfreiheit und angebliche Zensur.

Der Sender teilte auf Anfrage am Sonntag mit: „Das ZDF-Fernsehgarten-Motto "Mallorca vs. Oktoberfest" hatte eine Vielzahl beliebter und aktueller Party-Hits dieses Sommers im Programm. Die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort waren durchweg positiv und sprechen für sich.“

