Überleben unter Nazis: „Der Passfälscher“ im Kino

Der vierte Spielfilm der deutschen Filmemacherin Maggie Peren rekonstruiert die gefährlichsten Jahre im Leben des deutsch-jüdischen Grafikers Cioma Schönhaus, der als Fälscher von Ausweispapieren eine der protestantischen Widerstandsbewegungen unterstützte und schließlich Hunderte von Menschen vor der Mordmaschine der Nazis rettete.

„Der Passfälscher“ basiert auf den Memoiren von Cioma Schönhaus

Basierend auf Schönhaus' eigenen Memoiren, die 2004 in Deutschland veröffentlicht wurden, schildert „Der Passfälscher“ sehr detailliert das Leben der Juden in Berlin während des Zweiten Weltkriegs vor der vollständigen Umsetzung der auf der Wannsee-Konferenz beschlossenen „Endlösung“.

Es beginnt damit, wie der junge jüdische Kunststudent Cioma (Louis Hofmann), dem im Dritten Reich die rechtzeitige Auswanderung nicht geglückt ist, gezwungen wird, in einer Munitionsfabrik zu arbeiten, um nicht in ein Konzentrationslager deportiert zu werden. Die Repression des NS-Regimes nimmt immer weiter zu, längst sind Deportationen an der Tagesordnung.

Er ist erst 21 Jahre alt, ein wenig naiv und ein wenig mutig angesichts einer sehr ungewissen Zukunft. So beginnt Cioma, für Franz Kaufmann (Marc Limpach) und seine protestantische Widerstandsgruppe Ausweise und Pässe zu fälschen. In den nächsten Monaten verhilft er Hunderten von Menschen zur Flucht aus Berlin. Er verbessert seine Fälschungen immer mehr, kämpft um Lebensmittelkarten und ums alltägliche Überleben.

„Der Passfälscher“ ist ein Genrestück mit eigenwilliger Annäherung an die NS-Zeit

Der Film peppt dies alles noch durch eine Liebesgeschichte auf: Cioma lernt eine junge Jüdin, Gerda (Luna Wedler), kennen. Er geht mit ihr eine Beziehung ein, während er versucht, mit der Hausmeisterin seines Hauses, Frau Peters (Nina Gummich), der Frau eines an die Front entsandten Soldaten, zurechtzukommen. Letzere befürchtet, wegen des rücksichtslosen Verhaltens ihres Mieters in Schwierigkeiten zu geraten.

Maggie Perens Film ist ein Genrestück, in dem die Spannung durch die Emotionalität der Schauspieler, die Details des Lebens in Berlin während des Zweiten Weltkriegs und eine sehr eigenwillige Annäherung an die Zeit des Nationalsozialismus ersetzt wird. „Der Passfälscher“ unterscheidet sich stark von fast allen Filmen, die sich mit dieser Epoche befassen.

Obwohl Ciomas Leben am seidenen Faden hängt, läuft der junge Mann in falscher Offiziersuniform herum, fährt mit einem ziemlich zerfledderten Ausweis in den öffentlichen Verkehrsmitteln und irrt durch die Straßen der Stadt, nachdem er wegen wiederholten Zuspätkommens aus der Fabrik entlassen wurde. Irgendwann gelingt es ihm, sich selbst ein Dokument auszustellen, das ihm die Überfahrt in die Schweiz ermöglicht.

Schauspieler Louis Hofmann leistet großartige Arbeit

Erklärtes Ziel des Films ist es, mit Klischees über den Nationalsozialismus und den Krieg zu brechen. Und zwar mithilfe der Erinnerungen eines Menschen, der diese Zeit miterlebt hat und sich entschlossen hat, seine Sicht der Ereignisse zu Beginn des 21. Jahrhunderts im hohen Alter darzustellen.

Peren versucht, sich von den Gemeinplätzen des Themas zu entfernen. Sie achtet darauf, nicht zu urteilen, die Stimme der Figur zu suchen und Louis Hofmann die Figur verkörpern zu lassen.

Hofmann, der vor allem durch seine Rolle in der Erfolgsserie Dark (2017-2020) bekannt ist, leistet großartige Arbeit, und liefert eine bewegende Vorstellung.

„Der Passfälscher“ zeigt, wie sich das Leben in Berlin um so etwas wie Lebensmittelkarten drehte, und er zeigt die spürbaren Auswirkungen der Bürokratie. Tatsächlich gibt es in dem Film kaum Fanatiker, dafür um so mehr Bürokraten, „die ihre Pflicht tun“.

„Der Passfälscher“ erzählt von einer zerfallenden Welt, von Horror im Alltag

Der Film ist auch die Geschichte einer zerfallenden Welt: Was passiert, wenn man alles verliert und sich eine neue Existenz aufbauen muss? In diesem Fall verliert der Protagonist Familie, Freunde, Heimat – einfach alles, um dem Wahnsinn einer extremistischen politischen Bewegung zu entkommen, die sein Leben und das von Millionen in eine Hölle verwandelt hat.

Maggie Peren gelingt es, verstörende Skizzen über das Grauen dieser Verhältnisse mit Details des Lebens im Nationalsozialismus und im Krieg zu verknüpfen und ihre Geschichte nüchtern zu erzählen. Und zwar mit ausgezeichneten Darstellungen und mit widersprüchlichen und subtilen Emotionen, die helfen, besser zu verstehen, wie das Leben in einer Diktatur ist und wie die Menschen oft ihr Leben riskieren, ohne es zu merken.

Manche aus Mut, vielleicht für einen Teller Suppe, andere als eine Art Spiel, um nicht in den Wahnsinn oder die Verzweiflung zu fallen. Alles mögliche Wege, um einem Horror zu begegnen, der in Deutschland zur Gewohnheit wurde.