Chöre aus ganz Europa treffen sich in Ochsenhausen

Die Konzerte bei freiem Eintritt sind am Donnerstag, 20 Uhr, im Kulturhaus Schloss Großlaupheim, Freitag, 19 Uhr in der Pauluskirche in Stuttgart, und am Sonntag, 19 Uhr in der Liebfrauenkirche Ravensburg. Das Abschlusskonzert in Ochsenhausen am Montag ist bereits ausgebucht. Hier finden Sie mehr zum Projekt C.H.O.I.R.2022.