TV-Kritik: „Unter anderen Umständen“

- Beim Krimi-Debüt 2006 war Hauptdarstellerin Natalia Wörner schwanger, und so wurde die Idee für den Titel geboren. Es war keine Reihe geplant, doch der Erfolg ermutigte zur Fortsetzung. Natalia spielte die Kommissarin Jana Winter in Schleswig munter weiter – kurze Episoden mit Kleinkind Jakob inbegriffen. In der neuen 15. Folge fliegt Jakob bereits alleine nach Amerika. Jana wiederum macht Karriere: Sie übernimmt die Leitung des Kommissariats. Der degradierte und alkoholkranke Chef Arne Brauner (Martin Brambach) verzieht sich frustriert zur Erholung nach Bad Gastein. Auf einer Alm zecht er ordentlich, ehe er sich total betrunken auf den Heimweg macht. In einer Schlucht stürzt eine Person an ihm vorbei in den Tod, und gleich darauf wird auf ihn geschossen – wie das Leben in den Alpen halt so spielt. Das ist der Auftakt für eine abenteuerliche Spurensuche in und um den Kurort Gastein mit seinen prächtigen Belle-Epoque-Hotels, die Regisseurin Judith Kennel öfters ins Bild setzt. Es geht dabei auch um den verblassten Glanz eines Grandhotels, vor allem aber wird mit einer unheimlichen, versippten, patriarchalisch dominierten Dorfgemeinschaft abgerechnet, die Autor André Georgi dort hinter den Bergen vermutet und deshalb Kommissare aus Schleswig zur Amtshilfe hinschickt – ein etwas bemühtes Konstrukt.