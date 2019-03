TV-Kritik: „Um Himmels Willen“

2002 ist die Erfolgsserie gestartet, jetzt geht die 18. Staffel mit 13 weiteren Folgen auf Sendung. Und der Zuschauer darf sicher sein, dass der Dauerclinch zwischen Stadt und Kloster, zwischen Schwester Hanna (Janina Hartwig) und Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper), einen neuen Anlauf nimmt. Zu den alltäglichen Schwierigkeiten wird garantiert wieder die Oberin des Magdalenenordens, Schwester Theodora (Nina Hoger), beitragen. Sie nimmt die junge DJ Gloria (Romina Küper) auf, die als Zeugin in einem Mordprozess aussagen will und zu ihrem eigenen Schutz untertauchen muss. Deshalb klopft Hauptkommissar Hommert an der Klostertüre an. Mit Erfolg: Als Schwester Sina bekommt die Berliner Nachteule eine neue Identität! Im Vergleich dazu nehmen sich die Aufregungen in Kaltenthal um den Klosterladen und eine exquisite Hochzeit in der Kapelle fast alltäglich aus. Nicht alltäglich ist dagegen das Gewitter, das gleich zu Beginn der ersten Folge über die Gemeinde hereinbricht und Dickkopf Wöller in Gefahr bringt. Aber nichts wird so heiß gegessen wie gekocht.

Auch dieses Mal darf man wieder verlässlich auf diverse Happyends hoffen. Diese Spontanlösungen von Alltagsproblemen sind für viele Zuschauer wahre Seelenpflaster in unserer komplizierten Welt. Und die heilen Ansichten von Landshut und Umgebung besorgen den idyllischen Rahmen.