TV-Kritik: „Traummann im zweiten Anlauf“

Das Gute zuerst. Claudia Cardinale, im April 80 Jahre alt geworden, spielt in dieser Komödie mit. Und zwar als resolute Seniorin, die sich von ihrem Sohn nicht bevormunden lässt und beschlossen hat, wieder zu heiraten. Da schaut man gerne hin, vergleicht mit früher – und ist direkt beim Schlechten angelangt. Cardinales mit Schönheit gepaarte Schauspielkunst, die sie in so vielen Filmen der 1960er- und 1970er-Jahre an der Seite von Alain Delon, Jean-Paul Belmondo und Marcello Mastroianni unter Beweis gestellt hat, scheint gänzlich verloren gegangen zu sein. Vielleicht, weil Cardinale hier die Männer fehlen.

Vor allem aber ist es wohl das mit Klischees gespickte Drehbuch, angefangen bei schlecht italienisch sprechenden Amerikanern bis hin zu pomadigen, älteren Frauenhelden und gepiercter Jugend. Dazu kommt eine formelhafte Regie der Schwedin Ella Lemhagen, die dieses Roadmovie mit Sarah Jessica Parker („Sex in the City“-Star) spannungsarm inszeniert. Nicht nur CC, sondern auch die Geschichte um eine New Yorkerin (Parker), die mit ihrer Tochter nach Italien reist und dort einer alten Liebe begegnet, hätte mehr Pep verdient. Nicht einmal verträumte Städtchen mit engen Gassen und die Blicke aufs Meer entschädigen. Viel Kitsch und ein vorhersehbares Ende, das schon der Titel verrät.

