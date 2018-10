TV-Kritik: „Tatort: Her mit der Marie!“

Tatort: Her mit der Marie! (So., ARD, 20.15 Uhr) - Sie schlendern lässig durchs Wiener Gangstermilieu als wären sie in den 70er-Jahren stehengeblieben: Der Geldbote Pico Bello (Christopher Schärf) mit seiner sturmerprobten Elvis-Tolle, der eifersüchtige Jukic (Johannes Krisch), der in der dunkelsten Kaschemme seine Pilotensonnenbrille nicht abnimmt, und der schnauzbärtige „Dokta“ (Erwin Steinhauser), der mit Puffs und Koks zu jeder Menge Geld gekommen ist. Sie alle beschäftigt ein Problem: Beim Überfall auf einen Geldtransport vom „Dokta“ wurde einer der Boten erschossen. Und das Geld ist weg. Von diesem Überfall haben die Kommissare Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) nichts mitbekommen. Wohl aber haben sie die dazugehörige Leiche in einem Waldstück gefunden.

Wer hinter dem Ganzen steckt und dem „Dokta“ eins auswischen will, ist bald klar. Zumindest für den Zuschauer. Doch die Kommissare ermitteln so vor sich her und aneinander vorbei. Bibi nutzt ihre Kontakte aus ihrer Zeit bei der Sitte – und stößt dabei auf einen alten Bekannten, den Autoschrauber Inkasso Heinzi (Simon Schwarz). Wiener Schmäh ist in diesem „Tatort“ wichtiger als der spannungsarme Kriminalfall. Coole Straßenkreuzer, Lederjacken und ein Auftritt des Wiener Liedermachers Voodoo Jürgens – man versteht nicht immer, was da gewienert wird. Aber spaßig ist’s trotzdem.