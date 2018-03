TV-Kritik: SOKO Hamburg

Die gute alte SOKO München, die seit 40 Jahren für das ZDF ermittelt, hat einen weiteren Ableger bekommen. Nach Leipzig, Kitzbühel, Köln, Wismar, Donau, Rhein-Main und Stuttgart geht heute Hamburg an den Start; Potsdam wurde bereits angekündigt. Das neue Kommissariat hat seinen Sitz in Finkenwerder, direkt an der Elbe, wo der Fluss breiter wird und sich die Ozeandampfer in die weite Welt verabschieden. Zusammen mit der Hafenmetropole Hamburg eine sehr hübsche Kulisse; das Arbeitsgebiet soll aber auch bis nach Schleswig-Holstein und Niedersachen reichen.

Gleich beim ersten Fall „Gefallener Engel“ geht es in den modernen Stadtteil Hafencity mit der Elbphilharmonie als Wahrzeichen. Auf dem Trottoir zwischen den Hochhäusern liegt schwerverletzt die attraktive Nadja Engel, Mitinhaberin einer Versicherungsfirma für Schiffsfrachten. Stürzte sie sich selber aus dem siebten Stock oder war es ein Mordversuch? Das Opfer überlebt zwar, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Verdächtige sehen Chef Jan Köhler (Mirko Lang, bekannt aus den „Bergrettern“), Oskar Schütz (Marek Erhardt/„Hier kommt Kalle“) sowie Lena Testorp (Anna von Haebler) genug. Zum Team gehören zudem noch der Computerexperte Cem Aladag (Arnel Taci/„Türkisch für Anfänger“) und Maria Gundlach (Katrin Angerer). Fazit: Solider Vorabendkrimi in ansprechender Umgebung.