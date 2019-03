TV-Kritik: „Resistance Fighters – Die globale Antibiotika-Krise“

Auch wenn das Wort „Alptraum“ in dieser 90-minütigen Reportage vorkommt – ein schlechter Traum ist die wachsende Unwirksamkeit von Antibiotika schon lange nicht mehr. Eher ein Tsunami, der unaufhaltsam auf uns zurollt. Doch mit Bakterien ist es wie mit Radioaktivität: Weil man die Gefahr nicht direkt sieht, nimmt man sie auch nicht wirklich ernst. Bereits im Jahr 2040, so die ernüchternde Bilanz dieser erstklassigen Dokumentation von Michael Wech, wird die Menschheit wieder in prae-antibiotischer Zeit angekommen sein. Dann sterben mehr Menschen an Infektionen als an Krebs, denn es gibt keine wirksamen Mittel mehr gegen multiresistenten Keime. Fernsehen kann – immer noch – bilden; dieser Wissenschaftsthriller ist der beste Beweis. Unaufgeregt erklärt Michael Wech die Problematik, dazu kommen ein dutzend Fachleute zu Wort, vom Ex-Generalsekretär und UN-Botschafter über Infektologen und Mediziner bis hin zu Mikrobiologen und Forschern. Größter Beschleuniger für die Multiresistenz von Antibiotika ist die Landwirtschaft – allein in Deutschland werden drei von acht von der Weltgesundheitsorganisation WHO als absolute Reserve eingestufte Wirkstoffe in der Tiermast eingesetzt. Wohlgemerkt als Wachstumsbeschleuniger und nicht als Medikament. Dieser Raubbau für den Profit wird Folgen haben.