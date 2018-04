TV-Kritik: „Praxis mit Meerblick: Der Prozess“

Praxis mit Meerblick: Der Prozess (ARD, Fr., 20.15 Uhr) - So viele Probleme, wie die neue Inselärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) an der Backe hat, kann man doch gar nicht auf einmal haben. Ihr Praxiskollege Richard Freese: Komplett zwangsgestört und eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Ihr Sohn Kai: Hat sein Jurastudium in Berlin hingeschmissen und hängt ohne Beschäftigung zuhause rum. Ihr Freund Matthias Butenschön: Verliert sein Haus und ist arbeitslos. Sie selber: Steht vor Gericht, weil sie in ihrer Zeit als Schiffsärztin einem herzkranken Passagier unter der Hand Viagra verkauft haben soll, der daraufhin starb. Ihr Rechtsanwalt: eine Pfeife. Kein Wunder, dass Frau Doktor Kaminski eigentlich nie in ihrer Praxis anzutreffen ist, stattdessen aber ständig am Smartphone hängt.

Das alles ist ziemlich nervig, um nicht zu sagen, eine eindeutige Überdosis. Nicht die Schauspieler sind es, die hier nicht gefallen; es ist das Drehbuch, das nicht stimmt. Doch es gibt auch einige Lichtblicke auf der Ostseeinsel Rügen: Max Dominik als Mattthias Butenschöns Bruder Robin mit Down-Syndrom ist eine Wucht. Überhaupt geht die ganze Geschwistergeschichte sehr zu Herzen. Auch die ungewöhnliche Liebesbeziehung zwischen Ärztin und Fischer gefällt, zudem sind die Locations am Meer recht hübsch. Es besteht also noch Hoffnung für den Patienten „Praxis mit Meerblick“.