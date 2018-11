TV-Kritik: „Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska“

Langsam, aber mächtig – so nimmt dieser „Polizeiruf 110“ aus Frankfurt an der Oder Fahrt auf. Der Kriminalfall beginnt fast geschäftsmäßig. Das mag auch daran liegen, dass der Ton im deutsch-polnischen Ermittlerteam Lenski (Maria Simon) und Raczek (Lucas Gregorowicz) auch im sechsten gemeinsamen Fall noch unterkühlt wirkt. Die beiden werden zur Leiche einer jungen Frau gerufen, die aus der Oder gefischt wurde: das 19-jährige, polnische Au-Pair-Mädchen Paula. Während Lenski davon überzeugt ist, dass der Arzt Gerd Heise (Götz Schubert), in dessen Haus Paula gearbeitet hat, mit dem Tod des Mädchens etwas zu tun hat, folgt Raczek einer anderen Spur. Denn Paula hatte auch Kontakt zur Tochter der polnischen Putzfrau und deren Freund. Und dann ist da noch die Stieftochter Heises, die vor 20 Jahren verschwunden ist.

Zwar sind „Tatort“- und „Polizeiruf“-Folgen immer in einer Stadt verortet, kommen aber meist ohne einen Hauch von Lokalkolorit aus. Ganz anders diese Folge aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet. Unaufdringlich und unterschwellig werden die Befindlichkeiten beider Nationen in den Lebens- und Berufsalltag der Akteure eingeflochten. Das wirklich Besondere aber ist, dass sich hier ohne Effekthascherei (noch nicht einmal eine Leiche gibt es zu sehen) ein Drama um Missbrauch entfaltet, dessen Sog man sich nicht entziehen kann.

Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska (So., ARD, 20.15 Uhr)