TV-Kritik: „Nachdem ich ihm begegnet bin“

Ravensburg - Lust auf einen langen Fernsehabend? Vier Stunden subtiler Spannung bietet die BBC-Miniserie nach dem Roman „Apple Tree Yard“ von Louise Doughty. Okay, eine Spielfilmlänge hätte für die Story ausgereicht, aber der raffiniert konstruierte Vierteiler gibt der britischen Charakterdarstellerin Emily Watson reichlich Zeit, ihr ausdrucksvolles Gesicht und einen inneren Monolog zu präsentieren.

Als angesehene Genforscherin Yvonne hat sie Erfolg, eine nette Familie, ein schickes Haus. Alles ist maßvoll gut, bis Yvonne nach einer Londoner Konferenz von einem dunkeläugigen Schönling (Ben Chaplin) angesprochen wird und sich unverzüglich in einer historischen Besenkammer von ihm verführen lässt. Fortan ist die Lady haltlos und genießt heimlichen Sex in dunklen Winkeln. Solche Vorstellungen gefallen ja dem vom Alltag leicht gelangweilten Zuschauer auf seinem Fernsehsofa. Aber – die Rahmenhandlung weist schon darauf hin – dann wird’s kriminell. Ein übler Kollege, der über die Affäre Bescheid weiß, tut Yvonne Gewalt an. Sie verkriecht sich in ein krankes Schweigen, lebt fortan in Todesangst und hat nichts dagegen, dass der obskure Geliebte den Täter unter Druck setzt. Mit fatalen Folgen ...

Man bleibt bis nach Mitternacht wach und beobachtet atemlos, wie leicht das Gefüge unserer Zivilisation zerbrechen kann.

Nachdem ich ihm begegnet bin (Do., Arte, 20.15 Uhr) -