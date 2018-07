TV-Kritik: „Mother’s Day“

Mädelsabend im ARD-Sommerkino! Mit Chips, Prosecco und einer Packung Papiertaschentücher für die rührenden Szenen lässt sich dieser Hollywoodfilm von 2016 so richtig genießen. Mit 81 Jahren, kurz vor seinem Tod, bewies der Altmeister der Liebeskomödie, Garry Marshall („Pretty Woman“), noch einmal sein Talent, leicht und lustig von den Launen des Schicksals zu erzählen. Seine Figuren sind nur durch den nahenden Muttertag im gutbürgerlichen Vorstadtmilieu lose verbunden. Jennifer Aniston spielt in komischer Verzweiflung die geschiedene, zum Missgeschick neigende Sandy, die ertragen muss, dass ihre zwei Söhne die teenagerhafte neue Ehefrau von Daddy total toll finden. Teleshop-Diva Miranda (köstlich steif: Julia Roberts) hat alles unter Kontrolle, bis eine junge Frau vor ihr steht und behauptet, ihre Tochter zu sein. Die Schwestern Jesse (Kate Hudson) und Gabi verbergen ihr wahres Leben vor ihrer konservativen texanischen Mom: Die eine ist mit einem Inder verheiratet, und die andere lebt mit Samenspenderkind in einer lesbischen Beziehung. Moms Überraschungsbesuch zum Muttertag lässt alle Lügen platzen. Stoff für häusliche Tragödien – aber nicht bei Garry Marshall. Nach turbulenten Streitereien und ein bisschen Klamauk löst sich das Gefühlschaos: Friede, Freude, Hochzeitskuchen. Wunderbar!

