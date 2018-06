TV-Kritik: „Mein Hund, dein Hund“

Mein Hund, dein Hund (Vox, Sa., 19.10 Uhr) - Keine Idee kann blöd genug sein, als dass man sie nicht für eine Dokusoap verwenden könnte. In diesem Fall lässt man zwei völlig gegensätzliche Hundebesitzer aufeinander los und vergleicht deren Methoden bei Erziehung, Fütterung, Pflege und Beschäftigung. Andere Tierfreunde schauen sich die Aufnahmen an, geben Kommentare ab und urteilen anschließend final über die Hundehalter – ein tierischer Ableger von „Mein Kind, dein Kind“ also.

Und weil manche Zeitgenossen alles dafür tun, einmal im Leben ins Fernsehen zu kommen, finden sich offensichtlich auch Menschen, die dabei mitmachen und es in Kauf nehmen, sich vor aller Augen zum Deppen zu machen. In der ersten neuen Folge der Staffel tritt die aufgespritzte Blondine Concetta gegen die übergewichtige Melanie an. Die eine hielt beim Kauf ihren Jack-Russell-Welpen für einen Chihuahua, besprüht ihn täglich mit Deo und füttert ihn mit Chicken-Nuggets und Pommes; die andere holte die Schäferhunddame Nicky aus dem Tierheim, pflegt einen dominanten Führungsstil und füttert mit rohem Fleisch. Selbstredend prallen da Welten aufeinander – und genau davon lebt dieses Format. Bis zum Schluss waren beide Damen fest von ihren jeweiligen Methoden überzeugt, aber wenigstens gingen sie nicht verbal aufeinander los, wie das öfters vorkommt. Trotzdem: Kein Mensch braucht diese Sendung.