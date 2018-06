TV-Kritik: „Lust auf Land“

- Die Jungen wandern ab, die Alten sterben weg. Mit diesem demografischen Problem haben Dörfer weltweit zu kämpfen. Was also dagegen tun? Die Autoren dieser Arte-Doku machen sich auf den Weg in entlegene Winkel Frankreichs und Deutschlands. Zum Beispiel in das Dorf Spessart. Eigentlich wurde dem 770-Einwohner-Ort in der Eifel schon vor Jahrzehnten der Tod durch Aussterben prophezeit. Doch heute verzeichnet die Gemeinde Zuzug. Wie das geht? Der junge Bürgermeister Franz Klapperich nennt drei Punkte, die junge Menschen anziehen: günstiges Bauland, ein Gewerbegebiet – und schnelles Internet. Dem Energiebündel Klapperich sieht man aber auch an, was das Wichtigste ist: Eigeninitiative. „Man muss sich selbst helfen!“, lautet seine Devise.

In der zentralfranzösischen Region Auvergne hingegen stemmt sich auch die Regierung gegen das Dorfsterben. In einer dreitägigen Werbetour, die an eine Kaffeefahrt erinnert, werden gestresste Großstädter durch die wunderschöne Landschaft gekarrt. Meist sind es touristische Projekte, die die angehenden Selbstständigen im Blick haben. Besuche bei erfolgreich gestarteten Jungunternehmern dienen deshalb als wichtiger Anreiz. 25 Prozent der Teilnehmer kehren nach der Teilnahme an einer dieser Touren der Stadt tatsächlich den Rücken und ziehen in die Auvergne. Kein schlechter Schnitt.