TV-Kritik: „Love is all you need“

Love is all you need (So., Arte, 20.15 Uhr) - Mit dänischen Familienfesten ist das so eine Sache. Zumal bei dänischen Filmemachern, die mit der Dogma-Bewegung sympathisieren. Denn diese schwört jeder Illusion ab. Da gerät dann ein Treffen der lieben Verwandtschaft leicht zum munteren Schaulaufen der Psychosen.

Doch der dänischen Regisseurin Susanne Bier war nach Romantik. Zwar gibt es in „Love is all you need“ keinen Kitsch à la Rosamunde Pilcher, aber dennoch Filmmomente, die zu Tränen rühren. Schauplatz ist die Amalfi-Küste, wo sich die Familien von Astrid und Patrick zur Hochzeit der beiden treffen. Schon die Anreise gestaltet sich schwierig, da Brautmutter Ida (Trine Dyrholm) im Parkhaus das Auto von Gegenschwieger Philip schrottet. Diese männliche Hauptrolle mit Pierce Brosnan zu besetzen und ihn dann einen Kotzbrocken spielen zu lassen, ist ein echter Besetzungsclou. Überhaupt ist alles ein bisschen anders. Wenn Ida ihre Perücke ablegt und ihren von der Krebserkrankung gezeichneten Körper zeigt, steht die Zeit kurz still. Ein Sommer-Liebesfilm zum Angewöhnen.