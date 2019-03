TV-Kritik: „Klassentreffen“

Jan Georg Schütte, Meister des Improfilms, hat erneut die Kreativität bekannter TV-Stars getestet. Nach den Erfolgen mit „Altersglühen – Speed Dating für Senioren“ und „Wellness für Paare“ inszenierte er mit einer 18-köpfigen Schauspielertruppe ein fiktives Klassentreffen 25 Jahre nach dem Abitur. Großer Aufwand, aber auch großes Vergnügen.

Die Rollen sind nur skizziert, doch nach zaghaftem Abtasten kommen die Darsteller in Fahrt: Schnell werden Gefühle geweckt, alte Rivalitäten hervorgekramt und politische Gesinnungen offengelegt. So outet sich Trachtenjankerträger Krischi (Charly Hübner) als Rechtsausleger, und sein einst bester Freund Ali (Kida Khodr Ramadan) versteht die Welt nicht mehr. Klassenaußenseiter Sven (Fabian Hinrichs) macht Kasse als Rechtsanwalt in L. A., während sich Andi (Aurel Manthei) als Hilfspfleger durchschlagen muss. Nicht viel besser dran ist Hergen (Marek Harloff) als erfolgloser Musiker. Pralles Selbstbewusstsein verkörpert hingegen die schwangere Sandra (Elena Uhlig), die als Scheidungsanwältin dem braven Thorsten (Oliver Wnuk) eine Affäre mit Marion (Jeanette Hain) andichtet, was Ehefrau Gesa (Annette Frier) auf die Barrikaden treibt. Es ist also was los – und nicht nur, weil Stefanie (Anja Kling) Krischi mit Prosecco übergießt. Überzogen, aber amüsant. Freitag, 21 Uhr, als Serie auf ONE.