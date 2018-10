TV-Kritik: „Jenseits der Hecke“

- Seit jeher gilt der Schrebergarten als Symbol deutscher Spießigkeit, viele Vereine achten auch heute noch penibel auf die Einhaltung der Satzung. Aber das Laubenpieper-Idyll ist nur ein vermeintliches, oft führen Kleinigkeiten zum Krieg am Gartenzaun. Etwa dann, wenn der Rasen nicht akkurat gemäht, eine Party geplant oder die Hecke nicht richtig gestutzt ist. Doch es zeichnet sich ein Kulturwandel ab: kinderfreundlich statt kleinkariert, tolerant statt paragrafentreu. Der Trend zum Glück im Grünen nimmt zu und ein Generationswechsel steht an. Immer mehr junge Menschen sehnen sich nach einem Stück Land als Ausgleich zum städtischen Alltag.

Die Reportagereihe „Re“ blickt diesmal in deutsche Kleingärten und besonders Richtung Osten, wo die Kleingartenkultur bedingt durch jahrzehntelange sozialistische Mangelwirtschaft Ende des vergangenen Jahrhunderts eine Blütezeit erlebte. Man erfährt, warum der Arzt Dr. Schreber so beliebt war und auch, was Michael Baumann als Chef des Vereins Gartenfreunde Südost in Leipzig den ganzen Tag zu tun hat. Außerdem versucht das Autorenteam zu beantworten, wie sich die neue Lust am Gärtnern mit provinzieller Piefigkeit vereinbaren lässt. Schließlich ist Deutschland Vorreiter bei diesem Thema. 910 000 registrierte Kleingärtner gibt es hier, in Frankreich nur 26 000.