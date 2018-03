„TV“-Kritik: Hotel Heidelberg

Eigentlich war die Geschichte sauber zu Ende erzählt: Der Nachfolgestreit um das charmante, stets vom Ruin bedrohte Hotel Heidelberg war überstanden, die alte Chefin Hermine hatte ihrer entnervten Tochter Annette endlich das Jugendstilhaus mit Blick aufs Schloss überlassen, und beide Frauen hatten ein spätes Liebesglück gefunden. Alles happy.

Aber die Quoten waren so gut, dass die ARD-Degeto es nicht lassen konnte und zwei weitere Folgen im alten Muster dazugestrickt hat. Das musste nicht sein und ist dennoch ganz nett.

Hannelore Hoger als herrlich tyrannische Hermine erscheint allerdings leider nur noch als Randfigur, die gelegentlich vom anderen Flussufer durchs Fernrohr guckt. Die vernünftige Annette, nicht mehr von Ulrike C. Tscharre, sondern von Annette Frier gespielt, muss sich nun mit der vom Drehbuch völlig neu erfundenen Tante Ingrid ums Erbe streiten. Für weitere Aufregung sorgt eine verrückte Ex-Freundin von Annettes schrulligem Psychologen-Mann Ingolf. Der hat derweil beschlossen, endlich Vater zu werden, während Annette, bereits Mutter eines erwachsenen Sohns, kein Baby mehr haben will. Da erscheint in Ingolfs Praxis wie bestellt ein elternloser 14-Jähriger. „Interessante neue Entwicklungen“, meint am Fernrohr die Oma Hermine. Ob das stimmt, werden wir dann nächste Woche sehen ...