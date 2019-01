TV-Kritik: „Bier Royal“

- Der Titel ist unverkennbar eine Anspielung auf Helmut Dietls unvergessene 1980er-Jahre-Serie mit Franz Xaver Kroetz als Münchner Schickeriaexperte Baby Schimmerlos. Allerdings wird dem Zweiteiler (Carolin Otto, Buch: Christiane Balthasar) sicher nicht der gleiche Erfolg beschieden sein wie „Kir Royal“. Dazu fehlt ihm allein schon die Exklusivität der Idee. Aber unterhaltsam ist er trotzdem, vor allem dank der starken Besetzung. Lisa Maria Potthoff (zuletzt als Franz Eberhofers alias Sebastian Bezzels Dauerfreundin Susi in „Sauerkrautkoma“) gibt die zielstrebige Vicky Dawson, die als Tochter des verstorbenen Arnulfbräu-Besitzers moderne Pläne für das Unternehmen hegt. Doch nicht die aus den USA heimgekehrte Vicky, sondern Gisela (Gisela Schneeberger), die zweite Frau ihres Vaters, erbt die Mehrheit an der Firma. Sie kämpft mit allen unfairen Mitteln um ihre Position in Betrieb, Gesellschaft sowie Lokalpolitik und setzt dabei auch auf die Unterstützung ihres Sohnes und Miterben Patrick (Franz Pätzold). Doch der zieht es vor, schon mal im Sarg Probe zu liegen!

Ein schriller Stoff für die Boulevardreporterin Renate (Ulrike Kriener)! Nicht zu vergessen: Auch Marianne Sägebrecht ist dabei, als Vickys ehemaliges Kindermädchen. Intrigen und Schmierengeschäfte treiben den Schlagabtausch in der Bierdynastie voran.