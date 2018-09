TV-Kritik: Alles im Fluss

Oberitaliens vergessene Wasserwege (Mo., 3Sat, 21.05 Uhr) - Beeindruckende Drohnenaufnahmen des italienischen Flusses Piave, historische Karten und Zeichnungen sowie alte Filmsequenzen der Flößer – mit all dem wartet die Dokumentation „Oberitaliens vergessene Wasserwege“ auf. Entlang des 220 Kilometer langen Flusses in Oberitalien werden Geschichten von Land und Leuten vom Ursprung in den Karnischen Alpen bis Venedig erzählt.

Über den Piave wurde jahrhundertelang Holz transportiert, das in Venedig für die Befestigung der Stadt, den Brücken-, Haus- und Gondelbau sowie die Glasindustrie benötigt wurde. Die Orte entlang des Flusses waren intensiv am Transport und an der Verarbeitung beteiligt. Auch für die Menschen in Plodn, einer deutschen Sprachinsel in Italien nahe des Ursprungs des Piave, war Holz ein wichtiges Gut. Nicht nur weil sie mit dem Handel ihren Lebensunterhalt verdienten, sondern auch weil daraus Masken für die „Vasenacht“ hergestellt wurden. Besonders eindrucksvoll sind Bilder von einigen Männern auf ihren Flößen. Damit wurden Waren und Tiere flussabwärts teilweise bis nach Venedig transportiert. Eine gefährliche Arbeit, da der Fluss je nach Wasserstand voller Gefahren sein konnte. Interviews mit Heimatkundlern und Wissenschaftlern aus der Region machen die Dokumentation lebhaft und abwechslungsreich.