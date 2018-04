TV-Kritik: Action im Apfelland

Sarah Kohr – Mord im Alten Land (Montag, ZDF, 20.15 Uhr) - Sonderbar sind die Gesetze im Krimi-Geschäft. Es ist vier Jahre her, dass Lisa Maria Potthoff als Berliner Polizistin Sarah Kohr in einem emotionalen Thriller mit einem Zeugenkind die „Flucht in die Alpen“ antrat. Jetzt auf einmal soll eine zackige Serienheldin aus ihr werden. Aber bitte ganz woanders, im beliebten deutschen Norden! Nicht nur Kommissarin Sarah Kohr arbeitet inzwischen in Hamburg, auch Sarahs Ex-Freund, Staatsanwalt Mehringer (Herbert Knaup), und ihre Mutter, eine toughe Ärztin (Corinna Kirchhoff), sind auf rätselhafte Weise dorthin gelangt. Ach, was soll’s! Schon der Anfang zeigt, hier geht es nicht um Plausibilität, sondern um Action zwischen Apfelplantagen, gern mit der Drohne gefilmt. Kommissarin Sarah, cool und superfit, folgt einem Notruf aus einem Labor im Alten Land. Sie findet eine sterbende Frau in ihrem Blut und stellt den Laborchef als vermeintlichen Täter. Doch beim Prozess bricht der Mann aus, nimmt Sarah als Geisel, beteuert seine Unschuld. Tatsächlich sind schwarz gekleidete Profikiller unterwegs. Ein teuflischer Chemiekonzern hat giftige Machenschaften zu verbergen. Sarah ermittelt im Alleingang, haut die bösen Jungs zusammen und muss die eifersüchtige Kollegin und Gattin des Staatsanwalts abhängen. Das hat keinen Tiefgang, aber genug Drive für weitere Folgen.