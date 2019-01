TV-Kritik: „37° – Mit 100 ist noch nicht Schluss“

Wir werden immer älter. Derzeit leben schon 17 000 100-Jährige in Deutschland, fast dreimal so viel wie noch im Jahr 2000. Filmemacher Yves Schurzmann stellt drei erfrischende Menschen über 100 vor. Auch, wenn alles nicht mehr so leicht ist, leben sie größtenteils selbstbestimmt, keiner ist im Heim. 37° zeigt, wie die Senioren ihren Alltag meistern und lässt sie ausführlich zu Wort kommen. „Europa hat sich zum Vorteil entwickelt“, sagt Hermann Körber, ein ehemaliger Landwirt, „aber der Rest der Welt ist kein Ruhmesblatt.“ In Kürze feiert er mit seiner 88-jährigen Ehefrau den 68. Hochzeitstag. Hildegard Lehmann ist 102. „Rollatoren sind was für alte Leute“, sagt sie und benutzt lieber einen Gehstock. Auf den städtischen Eislaufbahnen ist die Berlinerin bekannt wie ein bunter Hund, denn Eissport war immer ihre große Leidenschaft. „Leider musste ich mit 70 schon aufhören“, erzählt sie, „aber ich komme zu jeder Eislaufgala.“ Inge Wolf ist 103 Jahre, sieht aus wie 85, geht regelmäßig ins Fitnessstudio und fährt noch Auto. Zum Friseur zum Beispiel. Sie ist stolz darauf, dass sie ihren Stil schon als junges Mädchen hatte und „dass er sich nicht geändert hat“.

Vorgestellt werden drei rüstige und vor allem geistig wache 100-Jährige. Einzeln schon selten, aber in dieser Kombination wohl eine absolute Ausnahme.