Trotz Schwächen ganz großes Kino: James Camerons „Avatar: The Way of Water“

Alles beginnt mit einem prägnanten ersten Satz: „Prepare to believe“, „Bereite Dich vor zu glauben“ – das steht Hellgrün auf Schwarz vor dem ersten Bild, um uns Zuschauer einzustimmen. Dieser Film ist ein Märchen und auch ein bisschen Diesseitsreligion. Er ist Fantasy, die uns von einer besseren Welt erzählt und vor allem von unseren eigenen Möglichkeiten, in unserer Welt besser zu leben. Aber das ist auch klassischer Kinoeskapismus.

„Avatar: The Way of Water“ ist ein Mix aus Western, Kriegsfilm und Drama

Überhaupt ist vieles sehr klassisch an diesem Film und es sind vor allem die guten Passagen in „Avatar: The Way of Water“, in denen sich Regisseur James Cameron auf bewährte Erzählformen und Genrebausteine verlässt, in denen er weniger predigt und mehr zeigt, und in denen er mit Motiven aus der Kinogeschichte virtuos spielt.

Man könnte „Avatar 2“ der über drei Stunden lang ist, auch so erzählen: Dieser Film hat drei Teile. Der erste ist ein Western, der zweite eine Art „Blaue Lagune“, die vom verlorenen und wiedergefundenen Paradies und einer Art Neugeburt der Figuren und der Welt erzählt; und der dritte Teil ist dann ein Kriegsfilm.

Am Anfang werden die Figuren eingeführt – es folgen ein spektakulärer Zugüberfall, Indianergeheul, Geiselbefreiung durch Tomahawk und Pfeil-und-Bogen. Im zweiten Abschnitt lernt man die „Sea People“ kennen: ein türkisfarbenes Naturvolk, das in Harmonie mit dem Meer und seinen Tieren lebt. Eine besondere Rolle spielen fliegende Meerkrokodile und Riesenwale mit vier Augen.

Die Kernfamilie um Jake und Neytiri, Protagonisten des ersten Films, muss hierhin fliehen, als die „Himmelsleute“, also schwerbewaffnete brutale US-Marines, nach Pandora zurückkehren.

Avatar 2 gleicht in mancher Hinsicht dem Vorgänger

Erstmal gibt es Integrationsprobleme. Doch gerade die nunmehr jugendlichen Kinder des Paares finden sich schnell zurecht und werden für die Geschichte immer wichtiger. Sie reifen zu den Eltern gleichgestellten eigenständigen Persönlichkeiten. Im Zweitältesten Lo’ak wiederholt sich die Pocahontas-Konstellation des ersten Films, als er mit der Häuplingstochter der „Sea People“ anbandelt. Aber auch die beiden Adoptivkinder, die genetisch besondere Kiri und der adoptierte Menschenjunge Spider, spielen bald sehr spezielle Rollen.

In den 90 Minuten des dritten Teils kann Regisseur Cameron dann seine eigentlichen Fähigkeiten voll ausspielen: Wie in „Titanic“ geht ein Riesenschiff spektakulär unter, wie in „Terminator 2“ wird mit Metall und Maschinen, Bomben und Bombast gekämpft. Und wer scheinbar tot ist, steht hier (fast) immer wieder auf.

Insofern muss man die vermeintlich umweltfreundliche Botschaft dieses Films stark relativieren: Sie befindet sich ungefähr auf dem Niveau des Discovery-Channel: lauter schöne perfekte Tiere und Pflanzen zu ewigem Sonnenschein mit touristischem Blick super fotografiert – Exotismus pur. Aber es ist eine Natur die komplett der Computerkonserve entsprungen ist, eine völlig künstlich phantastische Natur. Pflanzen und Tiere, die es nicht gibt.

Das Menschenbild in „Avatar: The Way of Water“ ist ziemlich veraltet

Auch das Menschenbild von „Avatar“ ist unterkomplex und stammt aus längst vergangenen Zeiten. Es ist unfassbar konservativ, wie hier Frauen selten etwas anderes tun, als zu kochen, zu weinen, und sich dann an den Schultern der Männer zu trösten. Diese entscheiden alles. Sehr US-amerikanisch ist, dass wir wieder Söhnen begegnen, die mit ihren Vätern Probleme haben. Väter werden als Bezugspunkte immer wieder gesucht, Mütter hingegen nie.

Aber auch wenn vieles an diesem Film kritisiert werden kann und muss, lohnt es sich unbedingt, ihn anzusehen. Denn immer wieder erlebt man hier „state of the art“, Kino im allerbesten Sinn: Erzählen in Bildern, vor allem ungesehenen Bildern, „bigger than life“. Ein Spektakel das die Phantasien und die Gefühle, auch das Unbewusste der Zuschauer, berührt und entfesselt.

Die Bilder sind perfekt – was kaum an der 3D-Technik liegt, sondern an der schnelleren Ablaufgeschwindigkeit: 100 statt 24 Bilder pro Sekunde sind enorm flüssig und klar. 3D hingegen führt weiterhin zu einem Eindruck der Entfremdung, der eher aus dem Film herausreißt. Gute Geschichten brauchen solche Gimmicks nicht.

Avatar 2 wird das Kino nicht retten

Nur an der innere Logik des Films hapert es. Wer den ersten „Avatar“ gesehen hat, wird sich erinnern, wie immer wieder mal die von Menschen genutzten, den Einheimischen nachempfundenen, Avatare in sich zusammenfielen. Wie Marionetten, denen man die Fäden durchschnitten hat. Dieses prägnante Bild sollte uns regelmäßig daran erinnern, dass den Avataren ein realer Mensch zugrunde liegt. „Avatar 2“ ist auch hier weiter: Nicht ein einziges Mal mehr sehen wir dieses Bild der plötzlich leblos werdenden Marionette. Die Marionetten haben sich emanzipiert.

Das ist ein wesentlicher Unterschied. Denn indem er komplett in die virtuelle Welt eintaucht und den Unterschied zwischen der virtuellen und der realen Welt verwischt, erzählt uns der Film auch von uns selbst: Während „Avatar“ 2009 ein Ausflug in einen fernen „Cyberspace“ war, ist dieser 13 Jahre später längst zu einem Teil der eigenen Welt geworden – zumindest ist das die unausgesprochene Behauptung dieses Films.

Was bleibt unterm Strich? Ein Phänomen, dass uns total viel über das Kino verrät. Das hoffentlich den Kinobetreibern ein bisschen Geld in die Kassen spült – denn das haben sie dringend nötig. Jedoch wird auch „Avatar 2“ nicht das Kino retten, denn das lebt von ernsthaften Geschichten und aufrichtiger Poesie.